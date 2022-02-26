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Кирилл Царёв: Никаких ограничений на операции для клиентов Сбербанка нет

Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал, как на фоне санкций работает банк и его сервисы.

26 февраля, 11:19
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Клиенты Сбербанка могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет. Банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

Видео © Сбербанк

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбербанка или в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". Все средства на счетах, в том числе и в валюте, доступны по первому требованию.

Валютные переводы за рубеж работают в обычном режиме. Клиенты могут сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагента время проведения операции может быть увеличено.

Сбербанк изучает, какие ограничения коснутся работы с его корреспондентскими счетами с конца марта. Операции с картами Visa и Mastercard можно совершать в обычном режиме без ограничений.

Мобильная и веб-версии "Сбербанк онлайн" работают, как и раньше. Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбербанка, как и раньше. Операции с российскими и иностранными ценными бумагами тоже проводятся, как и раньше. Они доступны на Мосбирже. Внебиржевые операции с иностранными ценными бумагами временно недоступны из-за волатильности на фондовом рынке.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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