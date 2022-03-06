Мыслящая планета: Если у Земли есть разум, почему творится столько глупостей? По мнению исследователей, всё живое на третьей планете от Солнца может представлять собой единый суперорганизм. 5 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

В этих немного странных, но довольно милых цветах не происходит фотосинтеза. Они получают всё необходимое по подземной "Всемирной паутине" — грибной сети, соединяющей корни деревьев в лесах. Она называется микоризной сетью.

Растение Monotropa uniflora, паразитирующее на грибах. Фото © Wikipedia / Magellan nh

Уже давно установлено, что это некое глобальное средство связи между растениями. И не только связи — при необходимости это полноценная система курьерской доставки еды. Если, к примеру, в какой-то части леса начинается напряжёнка с определённым питательным веществом, по микоризной сети туда немедленно поступает гуманитарная помощь. И это одно из тех явлений, которые наводят учёных на мысль о существовании коллективного разума.

Есть предположение, что на такое способны даже бактерии — в науке есть концепция микробного интеллекта. Биологи замечают, что эти существа посылают друг другу химические сигналы, могут действовать сообща и вообще отдалённо напоминают нейронную сеть человеческого мозга.

И ещё один характерный пример — муравейник. Или, допустим, термитник. Обитатели этих общежитий — исключительно социальные существа, без здорового коллектива они жить в принципе не могут. Там у каждого своя должность, каждый чётко знает свою работу, и все вместе они составляют единый суперорганизм. То есть это такое сообщество, которое способно коллективно действовать ради общего блага и поддерживать свою окружающую среду в пригодном состоянии.

Кстати, сам термин "суперорганизм" и ввёл в 1910 году учёный, который изучал муравьёв, — мирмеколог. Его звали Уильям Мортон Уилер. Но ещё задолго до него — в XVIII веке — английский геолог Джеймс Хаттон предложил считать всю Землю единым живым организмом. Позже о биосфере как о едином целом писал Владимир Вернадский. Примерно так и созрела к концу ХХ века гипотеза Геи. Её окончательно сформулировали британский климатолог Джеймс Лавлок и американский микробиолог Линн Маргулин. Согласно их теории, наша планета — динамичная система, которая неразрывно связана с биосферой и самостоятельно поддерживает себя в гармонии с ней, а всё живое на Земле — глобальный суперорганизм.

И всё это в общем звучало бы очень складно, если бы не одно обстоятельство: что-то никакой гармонии многострадальная Земля давно уже не наблюдает. И это приводит учёных к прискорбному выводу о том, что "человейник" в качестве суперорганизма явно проигрывает муравейнику и ведёт себя, прямо скажем, неразумно. Никто толком не знает, за что отвечает, никто не считает себя причастным к глобальным процессам, все делают то, что хотят, и живут сегодняшним днём.

Все эти многовековые рассуждения недавно обобщили учёные из американского Университета Рочестера. Они считают, что гармонию нарушает созданная человечеством техносфера, а её главный смысл, как известно, очень простой: создать для себя сиюминутный комфорт без оглядки на далеко идущие катастрофические последствия. Но, по мнению исследователей, это не бесконечный патологический ход событий, а лишь следствие "незрелости". То есть они полагают, что когда-нибудь мы "повзрослеем" и на Земле воцарится полноценный планетарный разум.

Учёные составили концепцию, которая разделяет эволюцию Земли на четыре этапа:

Незрелая биосфера: Земля на самых ранних этапах развития, на ней живут лишь первые микробы, растений ещё нет, и жизнь никак не влияет ни на гидросферу, ни на атмосферу, ни на другие системы.

2. Зрелая биосфера: Земля в период от 2,5 миллиарда лет назад и до 540 миллионов лет назад. Кстати, как раз примерно 2,45 миллиарда лет назад случилась кислородная катастрофа, то есть до этого практически бескислородная Земля с бескислородной жизнью резко изменила состав атмосферы. По одной из основных версий, это не что иное, как работа цианобактерий — они выделяют кислород в процессе жизнедеятельности. То есть биосфера уже начала задавать правила игры на планете. Потом появились растения с фотосинтезом (опять же источник кислорода), сформировался озоновый слой и так далее.

3. Незрелая техносфера: мы находимся здесь. То есть мы имеем и средства связи, и транспорт, и электричество, и компьютеры, а единственное, чего у нас нет, — ума.

4. Зрелая техносфера: то, к чему мы должны всячески стремиться. Светлое будущее, в котором технологии работают на поддержание экосистемы, а не экономического положения небольшого количества людей. Техносфера, переплетённая с биосферой и помогающая ей. Как чип, вживлённый в мозг. Фантастика?

Достигнет ли человеческая цивилизация уровня зрелой техносферы? Если переживёт третью мировую Никогда Обязательно

Авторы Адель Романенкова