Депозиты теперь могут озолотить: Где самые выгодные условия Банки резко повысили ставки по вкладам и накопительным счетам. Как преумножить свои сбережения и в чём нюансы? 1 марта, 21:40 59894 59894 Обложка © Shutterstock

После того как 28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, все кредитные учреждения РФ отреагировали ростом ставок по вкладам и накопительным счетам. Примерно такая же ситуация была и в декабре 2014 года, когда Центробанк РФ увеличил свою ставку с 10,5% до 17%, и вследствие этого тогда тоже происходил пересмотр условий вкладов и кредитов в сторону увеличения банковского процента. В то время принятые ЦБ меры помогли — примерно в течении года инфляция сначала стабилизировалась, а затем - даже снизилась. Но как сработают принятые Центробанком меры в нынешних условиях, и как быстро это может произойти - регулятор пока не объявил.

Источник Лайфа в Банке России сообщил, что нынешняя ситуация отличается от тех, что были в прошлые годы, поэтому принимаемые регулятором меры не ограничиваются только подъёмом ставки, прорабатываются варианты. Поскольку зарабатывать на простых операциях с иностранной валютой теперь не получится, банки будут вынуждены вкладываться в отечественные инвестиционные инструменты, а вместо валюты иностранных государств - начать более активно и продуммано работать с крипто-ресурсами.

В некоторых кредитных учреждениях процент по рублёвым вкладам уже обозначен даже выше, чем ключевая ставка ЦБ. Но прежде чем перекладывать свои сбережения из банка в банк, россиянам следует внимательно разобраться, что в действительности стоит за объявленными предложениями.

Новые условия и ставки: где выгоднее открыть депозит

Сбербанк: хотя и попал под санкции, но для его клиентов-физлиц это практически незаметно. Карты этого банка платёжных систем Visa и Mastercard обслуживаются и продолжают действовать за границей и при оплате большинства покупок через иностранные онлайн-магазины, сервисы ApplePay и GooglePay доступны (при условии, что платёж не обрабатывается через терминал другого банка, находящегося под более жёсткими санкциями).

С 1 марта по традиционному "СберВкладу" максимальная доходность увеличена до 16,61% годовых (это с капитализацией), по вкладу "Промо Управляй" - до 16%. Но наибольшая доходность предлагается обладателям подписки "СберПрайм+" - 18,14% годовых. Для тех, кто предпочитает держать сбережения в иностранной валюте, доступны: промо-депозит без возможности пополнения с доходностью 5% в долларах и 3,5% в евро, либо валютные вклады с опцией пополнения и снятия под 3% для доллара и 2% для евро.

Альфа-Банк: пока пострадал меньше некоторых других российских банков. Карты работают как на внешние платежи, так и внутри страны, сервисы ApplePay и GooglePay - доступны.

С 1 марта ставка по "Альфа-Вкладу" в национальной валюте - 20% годовых при минимальной сумме от 10 000 рублей. В валюте 0,2%-0,5% в зависимости от срока вклада.

ВТБ: попал под блокирующие санкции, а это значит, что его карты платёжных систем Visa и Mastercard обслуживаются только в пределах РФ, и новые не выпускаются, а платежи через сервисы ApplePay и GooglePay - недоступны.

С 1 марта поднял ставку до 18% в рублях по промовкладу "Новое время" (срок - полгода) и накопительному счёту "Сейф" (действует бессрочно, но ставки по нему могут меняться банком в одностороннем порядке). Для хранящих сбережения в валюте - до 5% по депозитам в долларах и до 4% по депозитам в евро, но при размещении на срок не более трёх месяцев.

Газпромбанк: под ограничения попал, но карты этого банка платёжных систем Visa и Mastercard теоретически должны действовать за границей и при оплате большинства покупок через иностранные онлайн-магазины, а сервисы ApplePay и GooglePay доступны.

По вкладу “Копить” предлагает до 18,2% годовых в рублях (это с капитализацией), а по накопительному счёту “Управляй процентом” — до 17% годовых на минимальный остаток в зависимости от сумм пополнения (но этот процент банк может менять на своё усмотрение).

Совкомбанк: попал под блокирующие санкции. Карты международных платёжных систем работают только в пределах РФ, ApplePay и GooglePay - недоступны

С 1 марта вклад "Оптимальный" заявлен под 23% годовых, но только на 90 дней, а дальше 10% годовых -180 дней, 12% годовых - 1095 дней. Влад "Максимальный доход" в долларах — 8% годовых на 365 дней.

Тинькофф: под санкции не попал, карты любых платежных систем, выпущенные этим банком - принимаются за границей.

Однако в связи со спецификой — отсутствием полноформатных офисов — привлечение вкладов почти не занимается. Ставки не поднимал (пока 8,99% годовых в рублях).

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Промсвязьбанк (ПСБ): попал под блокирующие санкции, а это значит, что его карты платёжных систем Visa и Mastercard обслуживаются только в пределах РФ, и новые не выпускаются, а платежи через сервисы ApplePay и GooglePay - недоступны.

С 1 марта принимает рубли в депозит “Щедрый процент” под 18,5% годовых на 32 дня, далее 91 день под 18%, а 181 день — под 17% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ): под санкции попал, но карты платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенные этим банком, пока принимаются для любых платежей.

С 1 марта проценты по вкладам не поднимал.

Московский кредитный банк (МКБ): попал под секторальные санкции, карты Visa и Mastercard работают и в РФ и за границей, но возможны отказы при оплате по Apple Pay, Google Pay.

Интересная ставка по вкладу “Преимущество” - 20% годовых в рублях, но только на 95 дней, далее 15% до 185 дней. Выплата дохода в конце срока. А по депозитам в долларах до 5% и евро до 4%.

Почта Банк: под серьёзные санкции не попал, карты этого банка платёжных систем Visa и Mastercard обслуживаются и продолжают действовать везде, сервисы ApplePay и GooglePay доступны.

Однако банк с 1 марта повысил ставку по вкладу “Сберегательный счет” до 18% годовых в рублях (при выполнении дополнительных условий).

Банк Русский Стандарт: от санкций пока не пострадал, все выпущенные им карты работают как и раньше.

С 1 марта в этом кредитном учреждении стали предлагать “Хороший вклад” под 20% в рублях на 91 день, (далее - 18% годовых на 190 дней и 11% на 365 дней), с выплатой процентов в конце срока.

Также банк повысил ставки по пенсионному вкладу до 18% годовых.

Что с налогами?

Согласно действующему законодательству с 1 января 2021 года действует налог по вкладам с крупным доходом, который в конце года автоматически начисляет Федеральная налоговая служба (ФНС). Когда закон только принимался, то предполагалось, что налог на совокупный доход по всем вкладам будет взиматься в размере 13% за вычетом налогонеоблагаемой суммы, которая, в свою очередь, рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * ключевая ставка ЦБ на 1 января года, в котором получен доход.

То есть: на 1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25% - значит, не облагались налогом процентные доходы в 42 500 рублей, а на 1 января текущего года - ключевая ставка ЦБ была 8,5%, значит под налоговое бремя не попадал доход с процентов в сумме 85 000 рублей. Однако, если например внести вклад 1 млн рублей, под 20% годовых, то процентный доход будет 200 000 рублей, а это значит, что с 115 000 рублей придётся заплатить налог 13% (14 950 рублей) - не великие деньги при нынешних ценах, но у кого-то примерно такая пенсия.

- Пока ФНС никакой информации о том, что налоговое бремя по вкладам может быть хоть как-то изменено - не распространяла, хотя в теперешней ситуации пересмотр подхода был бы целесообразен - считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - На мой взгляд, было бы справедливым ввести мораторий по налогам на вклады, это стало бы дополнительным стимулом для россиян хранить все свои сбережения именно в российских финансово-кредитных учреждениях.

Действительно, ставки по банковским депозитам с доходом в 20% и выше - могут стать сильным фактором как для замедления оттока денег населения из банков, так и для некоторой стабилизации курса национальной валюты (если курс не растёт, то нет смысла вкладываться, теряя на конверсии). Однако этот сценарий возможен, только если доходность по вкладам будет перекрывать инфляцию. А в нынешней ситуации точно спрогнозировать, насколько это реально, не может даже Центробанк.

ЦБ теоретически должен стимулировать к снижению спроса на товары и услуги (кредиты стали дороже), а значит - замедлять разгон потребительских цен.

Правительство и Центробанк обещают, что вводимые ими меры позволят стабилизировать положение. С учётом, того, что президент запретил резидентам РФ зачислять иностранные валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках, а Правительство поручило Минфину приобрести акций российских компаний на сумму в 1 триллион рублей, вполне возможно, что повышение ключевой ставки ЦБ позволит обеспечить уровень необходимой ликвидности денег в российской финансовой системе и даже несколько компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

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Авторы Максим Греков