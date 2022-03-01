Капитан "Урала" Кулаков уходит из футбольной команды

Капитан екатеринбургского "Урала" Денис Кулаков покинет команду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента футбольного клуба Григория Иванова.

"У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы", — заявил Иванов.

Кулаков выступал за "Урал" с 2015 года. В составе клуба защитник провёл 202 встречи во всех турнирах, забил один мяч и сделал 25 голевых передач.