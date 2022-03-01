Капитан "Урала" Кулаков уходит из футбольной команды
Ранее екатеринбургский клуб покинул его соотечественник Ярослав Годзюр.
Капитан екатеринбургского "Урала" Денис Кулаков покинет команду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента футбольного клуба Григория Иванова.
"У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы", — заявил Иванов.
Кулаков выступал за "Урал" с 2015 года. В составе клуба защитник провёл 202 встречи во всех турнирах, забил один мяч и сделал 25 голевых передач.
Ранее Лайф сообщал, что "Урал" покинул вратарь команды Ярослав Годзюр. Контракт с 36-летним украинцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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