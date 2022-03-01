В "Локомотиве" сообщили, что Гисдоль не предупредил команду о своём уходе

Экс главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль не предупреждал руководство клуба о своём уходе из него. Об этом "Матч ТВ" сообщил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.

"Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера "Локомотива". С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Лутц Зибрехт", — заявил Цорн.

Он также заметил, что в остальном обстановка в команде остаётся спокойной. Покинуть "Локомотив" может только бразильский защитник Пабло.