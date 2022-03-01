Рэпер Kizaru вышел на связь с фанатами и объяснил своё исчезновение арестом в Германии

Российский рэп-исполнитель Олег Нечипоренко, более известный под сценическим псевдонимом Кизару, признался, что последние четыре месяца провёл в тюрьме в Германии. Kizaru выложил в Instagram сториз, где раскрыл подробности ареста.

"14 ноября меня взял Интерпол в Германии, и меня кинули на четыре месяца на такую зону... <...> Новый год, Рождество я встретил на зоне... Дайте прийти в себя, я скоро выйду на связь!!!" — поделился Кизару, добавив, что случившееся повергло его в конкретный шок.

Скриншот сториз © Instagram / tommyhellatrigger

Отметим, что публикаций в "Инстаграме" Kizaru в последние недели практически не было. В ноябре Олег должен был дать долгожданный концерт в одном из московских клубов, во всяком случае, такие были анонсы. По итогу перед поклонниками выступала голограмма музыканта. А подписчики завалили Кизару вопросами, куда же он пропал. "Олег, понимаю, большинство фанатов уже погасают, но я верю и знаю, что ты появишься так неожиданно, что у всех просто челюсть ниже плинтуса упадёт, не зря у тебя на шее и на ногах призраки", "Олег! Ты же от Интерпола скрываешься!" — писали фанаты.

Вообще, Кизару давно живёт в испанской Барселоне. В России его заочно арестовали, он находится в розыске, заведено дело по части 2 статьи 228 УК РФ о незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере.

Рэпер Kizaru. Фото © instagram / tommyhellatrigger