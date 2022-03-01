AFP: Adidas приостановила сотрудничество с РФС

Компания Adidas приостановила своё сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает AFP.

Отметим, что именно Adidas был партнёром нашей сборной начиная с 2008 года. Помимо этого, немецкая компания шила форму нашей сборной в 1992–1993 годах.