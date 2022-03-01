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1 марта, 13:33

AFP: Adidas приостановила сотрудничество с РФС

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Компания Adidas приостановила своё сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает AFP.

Отметим, что именно Adidas был партнёром нашей сборной начиная с 2008 года. Помимо этого, немецкая компания шила форму нашей сборной в 1992–1993 годах.

Сборную России по футболу и клубы страны отстранили от крупных соревнований

Сборную России по футболу и клубы страны отстранили от крупных соревнований

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований.

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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