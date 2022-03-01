AFP: Adidas приостановила сотрудничество с РФС
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
Компания Adidas приостановила своё сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает AFP.
Отметим, что именно Adidas был партнёром нашей сборной начиная с 2008 года. Помимо этого, немецкая компания шила форму нашей сборной в 1992–1993 годах.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований.
Фото © РФС / Михаил Шапаев