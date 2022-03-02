Новая льготная ипотека под 5%: Теперь для ценных специалистов После повышения Центробанком ключевой ставки, ипотека подорожала. Однако правительство предлагает новую программу льготного кредитования — теперь для ценных специалистов. 1 марта, 21:40 5669 5669 Обложка © ТАСС / Зотов Алексей

О том, что готов пакет мер для удержания ценных специалистов в России, объявило Минцифры. Он уже направлен в правительство для одобрения. Пока речь идёт только о сфере информационных технологий: программистах, разработчиках, профессионалах кибербезопасности.

В частности, предлагается ввести для них специальную программу льготной ипотеки. Пока они работают в России, ставка по кредиту не должна превышать 5%. Чиновники не скрывают, что такую мысль им подсказал успех программы субсидирования ипотеки на новостройки, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года. Всего за год действия программы под льготную ставку 6,5% банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 триллиона рублей. Но тогда программа была запущена для того, чтобы улучшить жилищные условия семей с детьми и поддержать строительную отрасль.

Новая программа должна удержать востребованных на мировом рынке специалистов даже от мысли уехать за длинным долларом. По данным Минцифры, уже сейчас дефицит айтишников в России составляет порядка одного миллиона человек.

— Слухи о том, что "доллар запрещают" и "вклады конфискуют", конечно, многим добавили нервозности, — говорит старший программист одной из крупнейших российских IT-компаний. — И не только айтишникам. Но понятно, что у многих хороших российских специалистов нет проблемы трудоустроиться за рубежом. И логично, что возникают мысли: "Может, уехать". Так что привязать хороших специалистов выгодными условиями, в том числе и от государства, — это отличная мысль. Дело не только в деньгах, но и в том, чтобы они поняли: их тут ценят.

Помимо льготной ипотеки Минцифры подготовило и другие меры поддержки для айтишников. В частности, их доходы могут освободить от подоходного налога на три года, а также предоставить им отсрочку от призыва на военную службу.

В IT — шоколад

Впрочем, льготы для IT-отрасли на этом не заканчиваются. Минцифры предлагает также новые льготы для компаний, работающих в этой сфере. В частности, предоставить им гранты на разработку и развитие российских программных продуктов, одновременно снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию, а также развивать программу льготного кредитования для внедрения отечественных решений по ставке для конечного заёмщика — 1%.

— Это очень хорошие меры. И главное, позитивный сигнал для всех высокотехнологичных компаний, — отметил эксперт компании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Остаётся надеяться, что пакет будет принят в полном объёме. Но почему только айтишники? Есть много сфер, в которых российские компании нуждаются в государственной поддержке. Например, сейчас очень нелегко из-за западных санкций экспортёрам российской продукции с высокой добавленной стоимостью, малому и среднему бизнесу. Думается, что эти меры надо распространить на больший круг предприятий.

Хотите, чтобы ваши дети стали айтишниками? Конечно, перспективное направление Не знаю, пусть сами решают, кем им быть Думаю, что есть и другие интересные профессии

Авторы Александра Баязитова