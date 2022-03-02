Новая льготная ипотека под 5%: Теперь для ценных специалистов
После повышения Центробанком ключевой ставки, ипотека подорожала. Однако правительство предлагает новую программу льготного кредитования — теперь для ценных специалистов.
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О том, что готов пакет мер для удержания ценных специалистов в России, объявило Минцифры. Он уже направлен в правительство для одобрения. Пока речь идёт только о сфере информационных технологий: программистах, разработчиках, профессионалах кибербезопасности.
В частности, предлагается ввести для них специальную программу льготной ипотеки. Пока они работают в России, ставка по кредиту не должна превышать 5%. Чиновники не скрывают, что такую мысль им подсказал успех программы субсидирования ипотеки на новостройки, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года. Всего за год действия программы под льготную ставку 6,5% банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 триллиона рублей. Но тогда программа была запущена для того, чтобы улучшить жилищные условия семей с детьми и поддержать строительную отрасль.
Новая программа должна удержать востребованных на мировом рынке специалистов даже от мысли уехать за длинным долларом. По данным Минцифры, уже сейчас дефицит айтишников в России составляет порядка одного миллиона человек.
— Слухи о том, что "доллар запрещают" и "вклады конфискуют", конечно, многим добавили нервозности, — говорит старший программист одной из крупнейших российских IT-компаний. — И не только айтишникам. Но понятно, что у многих хороших российских специалистов нет проблемы трудоустроиться за рубежом. И логично, что возникают мысли: "Может, уехать". Так что привязать хороших специалистов выгодными условиями, в том числе и от государства, — это отличная мысль. Дело не только в деньгах, но и в том, чтобы они поняли: их тут ценят.
Помимо льготной ипотеки Минцифры подготовило и другие меры поддержки для айтишников. В частности, их доходы могут освободить от подоходного налога на три года, а также предоставить им отсрочку от призыва на военную службу.
В IT — шоколад
Впрочем, льготы для IT-отрасли на этом не заканчиваются. Минцифры предлагает также новые льготы для компаний, работающих в этой сфере. В частности, предоставить им гранты на разработку и развитие российских программных продуктов, одновременно снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию, а также развивать программу льготного кредитования для внедрения отечественных решений по ставке для конечного заёмщика — 1%.
— Это очень хорошие меры. И главное, позитивный сигнал для всех высокотехнологичных компаний, — отметил эксперт компании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Остаётся надеяться, что пакет будет принят в полном объёме. Но почему только айтишники? Есть много сфер, в которых российские компании нуждаются в государственной поддержке. Например, сейчас очень нелегко из-за западных санкций экспортёрам российской продукции с высокой добавленной стоимостью, малому и среднему бизнесу. Думается, что эти меры надо распространить на больший круг предприятий.
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