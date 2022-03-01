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1 марта, 16:41

"Трактор" и "Барыс" одержали победы в первых матчах плей-офф Кубка Гагарина

Ещё в одном матче сегодняшнего дня сойдутся ЦСКА и ярославский "Локомотив".

Челябинский "Трактор" одержал победу в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, обыграв "Нефтехимика" со счётом 4:3.

В составе челябинцев шайбами отметились Пулккинен, Бэйлен, Седлак и Тертышный. У гостей голы забили Лещенко, Порядин и Галимов. Отметим, что матч был наполнен большим количеством удалений.

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В параллельной встрече "Барыс" переиграл магнитогорский "Металлург" — 3:2. В составе победителей голы на свой счёт записали дважды Юрчо и Лилья, тогда как у сталеваров шайбы забросили Виделль и Голдобин.

Фото © ХК "Трактор"

Шамиль Гаджиев

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