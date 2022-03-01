"Трактор" и "Барыс" одержали победы в первых матчах плей-офф Кубка Гагарина
Ещё в одном матче сегодняшнего дня сойдутся ЦСКА и ярославский "Локомотив".
Челябинский "Трактор" одержал победу в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, обыграв "Нефтехимика" со счётом 4:3.
В составе челябинцев шайбами отметились Пулккинен, Бэйлен, Седлак и Тертышный. У гостей голы забили Лещенко, Порядин и Галимов. Отметим, что матч был наполнен большим количеством удалений.
В параллельной встрече "Барыс" переиграл магнитогорский "Металлург" — 3:2. В составе победителей голы на свой счёт записали дважды Юрчо и Лилья, тогда как у сталеваров шайбы забросили Виделль и Голдобин.
Фото © ХК "Трактор"