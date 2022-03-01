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1 марта, 18:56

Московское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

Победителя турнира планируется определить в решающем матче, который должен состояться 29 мая.

Московское "Динамо" разгромило "Нижний Новгород" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Тулы Алексей Амелин.

Бело-голубые забили один гол до перерыва и ещё два во втором тайме. Отличились Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв и Фёдор Смолов.

Остальные матчи 1/8 финала турнира пройдут 2 и 3 марта. Решающая встреча Кубка России запланирована на 29 мая.

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Кубок России по футболу

1/8 финала

"Динамо" (Москва) — "Нижний Новгород" — 3:0

Голы: Фомин 45+2', с пенальти (1:0), Грулёв 54', Смолов 86', с пенальти

Обложка © ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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