Московское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

Московское "Динамо" разгромило "Нижний Новгород" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Тулы Алексей Амелин.

Бело-голубые забили один гол до перерыва и ещё два во втором тайме. Отличились Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв и Фёдор Смолов.