Реинтегратор Донбасса, обещающий русским гробы: Чем знаменит министр обороны Украины Алексей Резников Оглавление Проамериканский ястреб Офшоры, элитные квартиры и люксовые машины Жена и дочь на службе пропаганды Адвокат с репутацией Бывший адвокат и вице-премьер Алексей Резников недавно возглавил украинское Минобороны. Он не скрывает ненависти к русским и называет Донбасс опухолью, которую нужно резать. Как он живёт? 96625 96625 Обложка © ТАСС / EPA / Christine Olsson

Проамериканский ястреб

Коренной "западенец", львовянин, 55-летний Алексей Резников занимает пост министра обороны Украины четыре месяца. Пока он успел прославиться лишь бесконтрольной раздачей оружия уличным бандам, участием в неудачных переговорах с Россией, а также своими оголтелыми русофобскими выпадами. Именно Резников ввёл моду среди высших эшелонов киевской власти называть россиян кафирами. Этот арабский термин из Корана означает "безбожник", "грешник", "раб".

— Кафиры несут существенные потери и возвратятся домой в гробах, — бравировал в первые сутки российской "Операции Z" Алексей Резников. Сейчас он пытается убедить весь мир, что Россия якобы испугалась, а её солдаты гибнут тысячами, сдаются в плен, трясутся от страха и палят из тяжёлой артиллерии по беззащитным школам и роддомам. Всё это откровенные фейки, которые уже неоднократно разоблачались. Резников не собирается извиняться за враньё.









Большая политика для Алексея Резникова началась в 2019-м, когда его уполномочили представлять интересы Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны. Через полгода Резников возглавил Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Речь, естественно, шла о Крыме и Донбассе. Ежегодный бюджет этого странного ведомства колеблется на уровне полутора – трёх миллиардов гривен. Куда тратятся колоссальные деньги, непонятно. Сам Резников делал всё, чтобы сорвать реинтеграцию. Он называл ДНР и ЛНР "раковой опухолью", а их граждан — "ментально больными", готовил законопроект о наказании коллаборационистов, предлагал разместить на Украине американские базы ПВО. Президенту Владимиру Зеленскому такие инициативы понравились, и он назначил Резникова министром обороны.

Офшоры, элитные квартиры и люксовые машины

Декларации украинских политиков в данный момент скрыты и недоступны для просмотра. Все подобные документы изъяты не только с сайта Национального агентства по предотвращению коррупции, но даже со всех "независимых" порталов, которые якобы оппозиционны нынешней киевской власти.

— В целях защиты данных и противостояния кибератакам со стороны РФ мы временно отключили доступ к декларациям, — поясняет, например, сервис declarations.com.ua.

Но Интернет помнит всё, в том числе последнюю декларацию Алексея Резникова — за 2020 год.





Алексей Резников контролирует две офшорные компании — Live Earth, Ltd. и Flings Advisors, S.A. — с регистрацией на Британских Виргинских островах. Их акции он покупал, будучи чиновником. Номинальная цена всего пакета почти три миллиона гривен (около десяти миллионов рублей), рыночная может быть в разы выше. Украинская пресса ранее предполагала, что за офшорами прячется туристический бизнес.

Резников также владеет гектаром земли на берегу Днепра в крохотном селе Кийлов. Это фешенебельное место: кругом гламурные пляжи, модные глэмпинг-отели, пятизвёздочные гостиницы, роскошные особняки, яхт-клуб, ферма, где разводят страусов, станция подзарядки электромобилей, пара евангельских церквей — и всё умещается на пятачке площадью два квадратных километра.

Вероятно, в собственности Алексея Резникова есть ещё незадекларированные дача и яхта в селе Кийлов. По крайней мере, на страницах членов его семьи в социальных сетях похожее имущество неоднократно светилось, причём в разное время.

Виды села Кийлов. Фото © funtime.kiev.ua

Согласно декларации, Резникову принадлежат три квартиры в Киеве. Их площади 168, 104 и 73 квадрата, а суммарная стоимость формально оценена в ничтожные 1,4 миллиона гривен (чуть более пяти миллионов рублей). Как выяснил Лайф, украинский министр обороны явно прибедняется. Одна из его квартир находится на улице Генерала Геннадия Воробьёва в так называемом царском доме. Это отреставрированное историческое здание с потолками в четыре метра. Типовые квартиры стоят здесь до 252 тысяч долларов.

Другие апартаменты Резникова располагаются на улице Владимирской. Это жилой комплекс премиум-класса в самом сердце города. Жильё там стоит до 1,4 миллиона долларов.

ЖК "Владимирская, 49а". Фото © kvartorg.com

У жены чиновника есть студия в престижном ЖК "Лико-град" на улице Композитора Мейтуса. Цена может достигать 305 тысяч долларов.

ЖК "Лико-град". Фото © Yandex Maps

В автопарке премьера были кроссоверы Lexus и Porsche Cayenne S, спорткары Porsche Panamera и Porsche Boxter, флагманский седан Audi A8, пикап Volkswagen Amarok, багги Kawasaki Teryx, квадроцикл Kawasaki Brute Force. Его супруга ездит на скромном Mini Cooper Countryman. Из дорогих мелочей у Резникова есть часы Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet, а также два охотничьих карабина.

Резников часто путешествует. Он бывал везде, от США до Непала, катает на яхте своих женщин (бывшую и нынешнюю жену), закатил дочери свадьбу в Португалии, участвует в мотогонках и украинской версии игры "Что? Где? Когда?", питается устрицами в мишленовских ресторанах, пьёт изысканное шампанское — и всё это выкладывает в соцсетях.







В декларации Резников отразил небольшие суммы, которые держит в разных банках: 48,7 тысячи долларов в американском Preferred Bank, 72,4 тысячи в лихтенштейнском Landesbank. Остальное — на счетах в украинских банках: 16,6 тысячи долларов, 255 тысяч и 3,5 тысячи евро, а также 398,5 тысячи гривен.

Официально по итогам 2020 года Алексей Резников на двоих с женой заработал свыше 11 миллионов гривен. В пересчёте на рубли это более 40 миллионов. Причём супруга внесла менее 10% этой суммы.

Также в декларации Резникова указано, что в марте 2020-го он выдал заём размером 1,1 миллиона долларов Анастасии Штейнгауз — это его взрослая дочь.

Жена и дочь на службе пропаганды

Дочь Резникова, 33-летняя Анастасия Штейнгауз, занимает должность управляющего директора телеканала ICTV — это украинский аналог нашего Первого канала. Вторая (нынешняя) жена Резникова — 35-летняя Юлия Зорий — ведёт шоу на том же ICTV.

Слева Резников с женой Юлией Зорий. Справа — с дочерью Анастасией Штейнгауз. Фото © facebook / alex.reznikoff

В последние дни дамы подключились к пропаганде, транслируя фейки. Например, они публикуют вариации нелепого видео, которое призывает российских солдат сдаваться.

Зятя министра обороны зовут Дмитрий Штейнгауз, и он гендиректор девелоперской корпорации 2С Construction Synergy, которая ведёт масштабную жилищную застройку в Броварах под Киевом. Выделение земли, разработка проекта и его реализация сопровождались конфликтами. Например, на форуме дольщиков есть множество сообщений, что застройщик не выполнял своих обязательств и постоянно срывал сроки. Также Дмитрий Штейнгауз является бенефициаром коммунальной компании, обслуживающей новостройки в Броварах.

К слову, во второй половине десятых годов Алексей Резников стал заместителем главы Киевской городской администрации — это и было началом его политической карьеры. Сходу он оказался в эпицентре скандала, связанного с так называемыми земельными дерибанами (выделение земли по коррупционной схеме) и нарушением процедуры государственных аукционов. Например, Резников выдавал письменные разрешения бизнесменам на оказание услуг без использования системы электронных закупок.

Адвокат с репутацией

Свой трудовой путь Алексей Резников начал как адвокат и добился многого на этом поприще. Неслучайно на Украине его называли одним из самых успешных юристов страны и виртуозом досудебных разбирательств. При этом в вину ему часто ставили беспринципность и неразборчивость в выборе клиентов.

В 2000 году Алексей Резников создал юридическое бюро "Резников, Власенко и партнёры", впоследствии переименованное в Magisters. Эту контору обвиняли в монополизации обслуживания украинского концерна "Нафтогаз". В числе прочего Резников легализовал перевод 150 миллионов долларов на счета зарубежной фирмы — якобы за оборудование. В итоге никакого оборудования на Украине не получили. Глава "Нафтогаза" ударился в бега, а Резников вышел сухим из воды.

Кроме того, по данным украинских СМИ, юрконтора Magisters сопровождала якобы рейдерский захват гостинично-офисного комплекса в Киеве. Были и другие неприятные истории. Резникова обвиняли в травле экс-жены партнёра по юрфирме и подделке документов на недвижимость.

Как юрист Алексей Резников работал и в России. В 2011–2014 годах он занимал пост ведущего юрисконсульта в адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры". Окончательно порвал с юридической практикой Резников лишь в 2019 году.

Что будет с Алексеем Резниковым после окончания военной операции России на Украине? 0 Его признают военным преступником и осудят. Уйдёт из политики и снова станет юристом.

Авторы Егор Пережогин