Борьба с фейками: 5 вымышленных или подделанных фактов о ходе российской "Операции Z" В Сети очень много подделок и подтасовок о ситуации на Украине. Мы разбираем самые громкие. 2 марта, 21:40 Украина. Киев. Военные и люди, пытающиеся выехать из города. Обложка © ТАСС / АР / Emilio Morenatti

Фейк № 1: сгоревшая российская техника со знаком Z

Видеомонтаж пришёл на помощь украинским спецслужбам. Ниже один из примеров обмана: в Сети активно распространяются кадры сожжённой техники. Якобы она принадлежит российским военным. Но стоит проверить эту информацию, и оказывается, что сожжённые бронемашины были сняты в Луганске летом 2014 года и принадлежали украинской армии. Однако с помощью программ по наложению эффектов на броню дорисовали знак Z, чтобы выдать уничтоженную технику ВСУ за технику России.

Фейк № 2: мирная жительница, пострадавшая от российских обстрелов

Фотографиям, даже опубликованным в западных СМИ, веры тоже нет. Изображения женщины, якобы пострадавшей от российской бомбардировки, облетели весь мир. Но оказалось, что женщина эта подставная: она сотрудница 72-го ГЦИПсО Сил специальных операций Украины. То есть её задача — заниматься дезинформацией и психологической войной против России. Поэтому свою роль она сыграла убедительно. Тогда как на других фотографиях, которые уже не попали в европейские газеты, эта же женщина предстаёт в форме и с автоматом.

Фото © Telegram / omonmoscow

Фейк № 3: обстрелы мирных объектов взяты из компьютерной игры

Российские войска жёстко обстреливают мирные украинские города, сообщает испанское телевидение. В качестве подтверждения журналисты приводят кадры, которые оказываются взятыми из игры Arma 3. Видео ночного обстрела города с самолёта выдают за реальные. Впрочем, видеоигры частенько становятся иллюстрациями военных действий. Так ту же Arma 3 в разное время использовали в новостях из Афганистана и Карабаха в качестве реальных кадров.

Видео © Teleram / warfakes

Фейк № 4: жена Владимира Зеленского ушла на фронт

Западные СМИ любят приукрасить действительность и сотворить героев там, где их нет. В самом начале спецоперации России западные журналисты показывали кадры Зеленского в военной форме, рассказывая, что он уехал на передовую. Хотя он туда не ездил. Сейчас пришёл черёд супруги украинского президента. Якобы Елена Зеленская надела форму, взяла в руки автомат и отправилась в бой. Но только фотография, которая приводилась в качестве подтверждения, была сделана летом прошлого года, на фото же вовсе не Елена Зеленская, а датская военнослужащая, которая приехала в Киев на парад стран НАТО.





Фейк № 5: русские солдаты пьют пиво на фоне горящих хат

Фото © Telegram / minpravda

Некоторые СМИ не стесняются использовать кадры из художественных фильмов и выдавать их за документальные доказательства. "Российские оккупационные солдаты пьют пиво после сожжения деревни. Европейская цивилизация исчезает в огне" — так подписана новость. На фото же — кадр из фильма Срджана Драгоевича про распад Югославии. Кино "Красивые деревни красиво горят" было снято в 1996 году и рассказывает о том, как во время распада страны двое друзей оказались по разные стороны фронта. Но проверять этот факт в Интернете не стали или же использовали его специально.

Часто ли вы сталкиваетесь с фейковыми новостями из Украины? Ни разу не попадались. Да, постоянно.

Авторы Федор Иванов