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2 марта, 10:53

FIFPro не будет призывать иностранные клубы расторгать контракты с россиянами

Ранее организация попросила разрешить FIFA расторгать контракты иностранных футболистов с нашими клубами.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) не будет призывать заграничные клубы расторгать контракты с российскими игроками на фоне ситуации на Украине.

"Мы не собираемся советовать какому-либо клубу разрывать контракты с российскими игроками. Их права должны быть защищены так же, как и права всех других игроков", — заявили РИА "Новости" в организации.

Ранее в FIFPro выступили за то, чтобы позволить легионерам расторгать контракты с российскими клубами на фоне ситуации с "Операцией Z".

Обложка © ТАСС / ZUMA

Шамиль Гаджиев

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