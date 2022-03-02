FIFPro не будет призывать иностранные клубы расторгать контракты с россиянами
Ранее организация попросила разрешить FIFA расторгать контракты иностранных футболистов с нашими клубами.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) не будет призывать заграничные клубы расторгать контракты с российскими игроками на фоне ситуации на Украине.
"Мы не собираемся советовать какому-либо клубу разрывать контракты с российскими игроками. Их права должны быть защищены так же, как и права всех других игроков", — заявили РИА "Новости" в организации.
Ранее в FIFPro выступили за то, чтобы позволить легионерам расторгать контракты с российскими клубами на фоне ситуации с "Операцией Z".
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