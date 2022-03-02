Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпиаде в Пекине

"Паралимпийские комитеты России и Белоруссии примут участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в качестве нейтральных участников. Они будут соревноваться под паралимпийским флагом и не будут включены в медальную таблицу", — говорится в сообщении на сайте МПК.