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2 марта, 11:22

Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпиаде в Пекине

При этом наши атлеты будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов сборной России до участия в Паралимпийских играх в Пекине.

"Паралимпийские комитеты России и Белоруссии примут участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в качестве нейтральных участников. Они будут соревноваться под паралимпийским флагом и не будут включены в медальную таблицу", — говорится в сообщении на сайте МПК.

Добавим, что зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

Обложка © Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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