Илон Маск не поможет: Почему в случае ухода России с МКС её останется только затопить Международная космическая станция вот уже третий десяток лет приподнимает человечество над политическими дрязгами. Она пережила 2014 год. Станет ли фатальным для неё нынешний кризис? 2 марта, 21:40 Обложка © shutterstock

Что сейчас происходит с МКС

Пока ничего. На фоне всем известных событий зазвучали громкие слова. Сначала президент США Джо Байден пригрозил уничтожить всю российскую аэрокосмическую промышленность, а потом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин задал американской стороне вопрос, что они будут делать, если Россия обидится и уйдёт с МКС. По его словам, это в конечном итоге грозит обрушением 500-тонной станции на территорию США, Европы, Индии или Китая. Вскоре в "Роскосмосе" заявили, что "со скептицизмом" смотрят на продолжение сотрудничества на станции после 2024 года.

На сегодняшний день работа на орбите идёт как обычно. По словам руководителя пилотируемых программ NASA Кэти Людерс, пока не наблюдается никаких непосредственных признаков разрушения сотрудничества с Россией. Тем не менее в американском космическом агентстве начались размышления.

Почему уход России с МКС — большая проблема для станции

Вся работа Международной космической станции построена на взаимопомощи и взаимозависимости. Российский и американский сегменты нужны друг другу как воздух.

— Российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без двигательных установок, которые находятся на российской стороне, — констатировал бывший астронавт NASA Гарретт Райзман.

Как корректируется орбита МКС

Включаются специальные двигатели, они придают станции ускорение и позволяют ей подняться или опуститься. Чаще всего надо подниматься. Это приходится делать регулярно по трём причинам. Первая: на высоте полёта МКС (это примерно 400 километров) не абсолютный вакуум, и частицы воздуха всё равно дают трение и понемногу замедляют станцию, а из-за этого она снижается. Вторая причина: маневрировать нужно перед стыковкой с очередным прибывающим кораблём. Третья причина — космический мусор, от которого всё чаще нужно уклоняться. В космосе столкновение даже с крошечным предметом крайне опасно, потому что предмет этот летит со сверхзвуковой скоростью.

Сейчас орбиту МКС практически всегда корректируют с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс". Впрочем, иногда бывает так, что ни одного грузовика нет в наличии, и тогда включают двигатели модуля "Звезда", но это — крайний случай, потому что эти двигатели стараются максимально беречь. Во времена программы Space Shuttle использовали челноки, но эти времена давно прошли. Кстати, тогда приподнимать станцию приходилось чаще, потому что шаттлы не могли подняться выше 350 километров, а на этом уровне атмосфера уже плотнее, трение больше. Позже несколько лет помогали грузовые корабли ATV Европейского космического агентства, но, опять же, их с 2014 года больше не запускают, программа закрыта.

Есть ли альтернатива двигателям "Прогресса"

Единственное, что в последние годы использовали помимо российских грузовых кораблей, — это американский Cygnus от компании Northrop Grumman. Он впервые поднял орбиту МКС в 2018 году, сработал успешно. Поэтому сейчас в NASA пытаются понять, смогут ли обойтись этими грузовиками без "Прогрессов". А ещё один вариант, который рассматривают, — корабли Dragon Илона Маска. Как пишет Daily Mail, глава SpaceX многозначительно опубликовал логотип своей компании в ответ на вопрос Дмитрия Рогозина о дальнейшей судьбе МКС.

— Наши люди в SpaceX изучают вопрос, могут ли у нас быть дополнительные возможности, — сказали в NASA.

Но ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью Лайфу выразил уверенность, что надежды NASA на независимость от российских двигателей практически бесплодны.

В общем, да. Может быть, и удастся что-то там перенастроить, но такой вариант никогда не рассматривали. Это означало бы полное изменение самой конфигурации управления. Это невозможно, можно так сказать. Ожидать, что это может быть сделано, — даже не оптимизм, а фантастика Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Именно поэтому с американской стороны не звучит никаких объявлений о прекращении сотрудничества на орбите, подчёркивает эксперт. Он считает, что и российская сторона прекрасно понимает печальные последствия разлада на орбите, так что "всё ещё можно исправить".

Мне кажется, что до такого безумия, чтобы стрелять себе не то что в ногу, а прямо в грудь, не дойдёт. Это означало бы просто расстаться со станцией. Убить станцию собственными руками. Я считаю, что такое развитие событий не то что very unlikely, а определённо невозможно Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАНн

Как будут корректировать орбиту МКС без российских "Прогрессов"? С помощью кораблей Cygnus С помощью кораблей Dragon Никак

Авторы Адель Романенкова