Второй пошёл: "Краснодар" объявил об уходе немецкого главного тренера Фарке

Футбольный клуб "Краснодар" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с немецким главным тренером Даниелем Фарке.

"2 марта руководство ФК "Краснодар" и Даниель Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон", — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности наставника краснодарцев будет Алексей Антонюк. В клубе поблагодарили Фарке и его тренерский штаб за проделанную работу.