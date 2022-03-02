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2 марта, 12:44

Второй пошёл: "Краснодар" объявил об уходе немецкого главного тренера Фарке

Специалист возглавил "быков" зимой этого года, однако так и не провёл с командой ни одного официального матча.

<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с немецким главным тренером Даниелем Фарке.

"2 марта руководство ФК "Краснодар" и Даниель Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон", — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности наставника краснодарцев будет Алексей Антонюк. В клубе поблагодарили Фарке и его тренерский штаб за проделанную работу.

"Локомотив" объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера

"Локомотив" объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера

Отметим, что Даниель Фарке стал главным тренером "Краснодара" в начале января текущего года, однако так и не провёл с командой ни одного официального матча. Ранее Россию покинул Маркус Гисдоль, который работал главным тренером московского "Локомотива".

Шамиль Гаджиев

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