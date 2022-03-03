РФС подаёт иск в CAS из-за отстранения сборных России и клубов от турниров

Российский футбольный союз (РФС) подаёт иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения об отстранении сборных команд и клубов от участия в международных турнирах. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, российская сторона настаивает на ускоренном рассмотрении дела и указывает на то, что решение FIFA и UEFA было принято без ссылок на какие-либо положения регламента.