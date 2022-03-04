Триада Олега Дерипаски: помощь людям, развитие Сибири, достижение мира Вчера в рамках Красноярского экономического форума прошло пленарное заседание "Сибирь: экономика будущего", участие в котором принял Олег Дерипаска. 4 марта, 15:10 Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

— Важно будет поддержать население. То есть я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чём не виновато. И наоборот — нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию, — сказал известный российский предприниматель и общественный деятель Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

Яркий пример такого прессинга — недавнее повышение ключевой ставки Центробанка до 20%. Понятны мотивы наших финансистов, которым с инфляцией и ростом курса доллара надо бороться. Но ведь нанесён удар по карманам всех слоёв населения! Дерипаска так комментирует этот, по его словам, "запредельный вопрос": "Можете себе представить в Братске ипотеку за 22%? А это значит остановку стройки будущей. Вы же знаете, как сейчас работают застройщики? Что накопительные счета и всё остальное?"

Бизнесмен уже давно утверждает, вслед за такими столпами российской государственности, как Пётр Столыпин, что именно в освоении Сибири — будущее России. Но именно сейчас, находясь в Красноярске, он подробно остановился на этом тезисе. Надо отбросить нашу традиционную ориентированность на Европу, говорит Дерипаска: "Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Его уже опустили, это уже факт..." И добавляет: "Вот эта наша упёртость на Запад — ну не хотят они нас, надо забыть уже".

По словам Олега Дерипаски, человеку, обладающему способностью к макроанализу и стратегическому мышлению, надо по-настоящему работать с Поднебесной. "У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы "прибросите" все остальные цифры — это гораздо больше Европы, с другим динамизмом", — говорит он.

Но Пекин — очень жёсткий партнёр, во всех ситуациях всегда преследующий исключительно собственную выгоду. Слабым быть нельзя. Поэтому нам нужна мощная, процветающая Россия и развитая экономически Сибирь. Здесь, по словам Дерипаски, "нужно создать инфраструктуру, которая будет производить всё — от стройматериалов до важных компонентов". "Восточная Сибирь — это важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока и вообще реальный выход на азиатский рынок. Не с сырьём, а с переработкой", — сказал Дерипаска.

Если, исходя из этой точки зрения, все интересы России лежат в Азии, то почему столица её в европейской части? Дерипаска предложил перенести столицу на восток или же передать часть её полномочий. "В Москву уже будет ездить бессмысленно", — полагает он.

Дерипаска и розовые очки — понятия несовместимые. Сегодня тяжело, а будет ещё тяжелее. "Мы с таким вызовом ещё не сталкивались никогда, я по себе понимаю лучше других, как это и что и какие реально возможности... Нас ждёт жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы", — подчеркнул он.

Но Дерипаска знает, что "выход из этого кризиса с учётом накопленного опыта и понимания, что произошло, будет найден".

— Тем не менее первый шаг — достижение мира, — сказал Олег Дерипаска.

Авторы Федор Иванов