ЕС может похоронить строительство яхт из-за охоты на российских олигархов Журналист Игорь Мальцев — об элитном бизнесе строительства огромных пассажирских судов на высоких технологиях, который нездоровая политика ЕС рискует угробить. 7795 7795 Обложка © Shutterstock

Начну со смешного. На острове Майорка в порту украинский моряк Тарас Остапчук открыл кингстоны на яхте "Леди Анастасия", принадлежащей российскому олигарху Михееву. Смешное тут следующее: вот "русский олигарх" вывез из страны денег достаточно, чтобы купить себе судно за 5–6 миллионов евро, а на команде решил сэкономить и нанял украинцев, которые это судно и решили в отместку за Путина утопить. С утоплением тоже не очень получилось, потому что в порту оказалось мелко. Но зато сама картина оказалась совершенно карикатурной.

А всё это проходит под вой западной прессы про конфискацию имущества "русских олигархов" по всему миру. То французы, то немцы утверждают, что даже не "арестовали", а прямо "конфисковали" некие яхты неких русских олигархов, которые, кстати, в России как бы и не существуют — это такое старое обозначение убежавших с деньгами на Запад.

С одной стороны, сам русский народ такие сообщения только радуют, и не то чтобы из зависти, а просто как ответ на вопрос: а зачем вы вывозили из России миллиарды? А с другой стороны, всем очень интересно наблюдать, как "безопасная гавань", которая, как нам рассказывали, настоящее царство Закона и абсолютного императива защиты частной собственности и гарантии свобод (вплоть до свободы слова), себя прилюдно демонтирует.

Внезапно "Форбс" даёт новость о том, что в Гамбурге на стапелях на ремонте "изъята яхта Dilbar русского олигарха Алишера Усманова" — и все эту новость радостно постят. Ведь интересно же — один из самых богатых людей Великобритании, России и вообще меценат и суперяркая личность. И тут тишина на несколько часов, и гамбургские власти и местная пресса начинают отползать.

Бюрократы говорят, что ничего такого они не знают, "Вечерний Гамбург" пишет что-то нейтральное типа "яхта Алишера Бурхановича Усманова пришвартована в Гамбурге" в материале под заголовком "Яхты олигархов в Гамбурге — никто не чувствует себя причастным". Ни про какую "конфискацию" речи уже нет. А знаете почему? Потому что до кого-то дошло, что отъём собственности без суда и следствия приведёт к таким выплатам в кассу "Бурхановича", что можно и подавиться.

А ещё есть одна проблема — рынок строительства, обслуживания и ремонта мегаяхт (технически — больших пассажирских судов экстра-класса). Это очень много денег и очень много людей: моряков, ремонтников, судостроителей. В том же Гамбурге, и в Голландии, и в Италии. И есть большой флот этих судов в мире, и сказать, что "русские олигархи" там как-то доминируют, — это неправда. Из списка яхт больше 70 метров длиной — а он составляет 171 судно — условно "русских олигархов" человек десять. Условно — потому что там есть люди, которые свои первые деньги украли в России давным-давно и сразу отскочили на историческую родину. А кто же оставшиеся 160??? Совсем никакого отношения к России.

В мире очень много богатых людей из очень разных стран с очень разной бизнес-историей и с разными отношениями с коллективным Западом. И они теперь прикидывают ситуацию на себя: мало ли кому что ещё не понравится и придут за ними и их яхтами. В этот момент посылать им сигнал: "вы построили лодку за 600 миллионов на нашей бременской верфи Lurssen, а когда придёте ремонтироваться в нашу гамбургскую Blom+Voss, мы у вас лодочку отберём" — это смерть индустрии. Сначала моральная. Потом физическая. А политики, которые всё это затеяли, останутся, как всегда, в стороне. Потому что это всё чисто политическая кампания, которая не имеет под собой никаких юридических оснований. Хотя идеи экспроприации давно витают в изрядно полевевшем европейском истеблишменте. Но тут уж дорога с двусторонним движением. На каждое действие будет противодействие.

Мне в принципе наплевать на олигархов, главное, чтобы деньги вкладывали в страну, а не из страны. Мне лодки жалко. Я по профессии и образованию инженер-механик по судовым силовым установкам. Я знаю, что такое построить корабль или судно. Мне нравятся великолепные инженерные решения на этих новых инновационных судах. И мне очень жаль, что это всё может начать рушиться из-за тупорылых политиков, которые не могут просчитать последствий своей злобы против России и всего русского даже на два дня вперёд. Конкретный самострел.

Для чего Запад такой политикой хоронит свой элитный бизнес судостроения? 0 Всё в топку русофобии Чиновники ЕС считают, что со своими договорятся Не просчитали результата

Авторы Игорь Мальцев