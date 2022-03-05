Вводятся беспрецедентные льготы: Какие доплаты получат пенсионеры, семьи с детьми, работники и бизнес Пенсии, пособия и зарплаты теперь могут внепланово вырасти. Также пересмотрены размеры и суммы льгот. Кто получил право на новые меры соцподдержки? 4 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

В четверг Госдума приняла законопроект, который предусматривает значительное расширение мер поддержки бизнеса и населения. Это значит, что в этом году могут внепланово повысить пенсии, зарплаты, пособия семьям с детьми и малоимущим.

— Как следует из законопроекта, заёмщики смогут получить кредитные каникулы в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года. Отсрочка предоставляется максимум на шесть месяцев. Кстати, кредитные каникулы могут быть предоставлены даже тем, кто уже воспользовался ими в 2020 году. Основное условие — снижение доходов более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году. Так же, как и в период пандемии, скорее всего, будут уставлены ограничения по остаткам кредита, то есть он не должен будет оказаться слишком большим, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он обратил внимание, что кредитные каникулы — это не освобождение от платежей, а лишь отсрочка, которая означает, что они будут перенесены на более позднее время вместе с процентами.

— Обычно в таком случае пролонгируется срок кредита — он увеличивается на то количество месяцев, в которые заёмщик не вносил платежи. Никаких штрафных санкций за кредитные каникулы со стороны банков нет, — добавил Петр Гусятников.

Принятый в четверг законопроект устанавливает право правительства принимать в 2022 году определённые решения. В частности, устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений, а также отношений в области содействия занятости населения. Это значит, что могут появиться внеочередные льготы, которые будут касаться работников из определённых секторов экономики. Будет усилена поддержка безработным. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кроме того, в этом году могут пересмотреть размер пенсий, социальных выплат малоимущим, пособий семьям с детьми. При необходимости их могут внепланово повысить.

— Ввиду сложившейся ситуации также правительство в 2022 году вправе принимать решения, которые касаются студентов, учащихся за рубежом и вынужденных прервать учёбу в связи с недружественными действиями иностранных государств. Будут урегулированы особенности приёма их на обучение в российские учебные заведения. Так как закон был принят в кратчайшие сроки, правительство начнёт готовить постановления по различным мерам социальной поддержки после того, как он будет подписан и опубликован, — рассказала Оксана Красовская.

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По её словам, особое внимание уделяется повышению пенсий. Причём это затрагивает практически все категории получателей. Так, в течение календарного года правительство теперь вправе принимать решения о дополнительной индексации пенсий. Это касается в том числе и социальных пенсий.

Целый ряд льгот вводится для бизнеса. Так, новые меры поддержки направлены на аккредитованные организации в области информационных технологий (сфера IT). Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов. Указом президента правительству было поручено обеспечить ежегодное выделение денег для грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий, а также стимулировать закупки критически важных отечественных разработок для государственных или муниципальных нужд.

Также будут выделяться деньги на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплаты. Кроме того, им будут выдавать льготные кредиты по ставке, не превышающей 3% годовых.

— Правительству поручено также установить до 31 декабря 2024 года нулевую ставку по налогу на прибыль, упростить процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных граждан, которые приехали работать в IT-организациях. Появятся льготы и преференции тем, кто получает доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов. Работникам аккредитованных IT-организаций предоставят отсрочку от военной службы на период их работы и до достижения ими возраста 27 лет. И это далеко не полный перечень мер поддержки сферы высоких технологий, — добавил Никита Кузнецов.

При этом проверки малого и среднего бизнеса в IT-сфере отменят. Появятся новые особенности установления в России величины прожиточного минимума, а также исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Упростится процедура закупки лекарств, а кабмин получит право корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности. Более того, вводятся ограничения на вывоз некоторых лекарств из России.

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Авторы Нина Важдаева