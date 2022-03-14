Информационные боевики: Как американского сержанта Рейеса занесло на Украину и чем он там занимается На Украине до сих пор ещё работают центры информационно-психологических операций, которые специализируются на антироссийской пропаганде. Кто и как готовил персонал и где живут мастера фейков. 14231 14231 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook / Jared Reyes

Американский тренер в Житомире

НАТО всегда болезненно реагировало на успехи России. Летом 2015-го после возвращения Крыма в Россию альянс ответил провокационными манёврами на Львовщине, почему-то назвав их международными миротворческими учениями Saber Guardian / Rapid Trident. Участие приняли 1800 военнослужащих. После окончания официального "мероприятия" началась неофициальная часть — теоретические и практические тренировки специалистов Житомирского военного института. Эти ребята затем составили костяк печально известного 72-го центра информационно-психологических операций ВС Украины (ЦИПсО). Фотографии занятий под контролем американских военных опубликовала Житомирская областная администрация.









На одной фотографии отчётливо видны двое военнослужащих. На переднем плане в тёмных очках — полковник Вячеслав Раевский, кадровый офицер Управления информационных технологий Министерства обороны Украины, курирующий ЦИПсО. Рядом с ним афроамериканец — сержант 1-го класса Сил специальных операций США Джаред Рейес. Именнно последнего Лайф считает одним из основных кураторов информационной войны против России.

На американо-украинских учениях по ведению информационной войны. Слева — сержант Джаред Рейес, по центру — полковник Вячеслав Раевский. zhzh.info

"Я крымчанка, дочь офицера", или конвейер лжи

Старейший из ЦИПсО — 72-й — сформировали в 2003 году как подразделение разведки ВМС Украины. Постоянной дислокацией изначально выбрали Севастополь. Во время воссоединения Крыма с Россией и политического кризиса на Украине это сверхсекретное учреждение, мягко говоря, не оправдало надежд НАТО. Позитивный образ нового киевского режима не был создан. 14 украинских ципсошников перешли на сторону России.

20 мая 2015 года после нажима "американских консультантов" Совет безопасности Украины начал разработку программы новой информационной войны с Россией.

— Поддержка и распространение протестных настроений в РФ. Совместные действия российской оппозиции и спецслужб Украины, — зафиксировал подписью основную цель замсекретаря СНБО Александр Литвиненко.

В задачи ЦИПсО входили разведывательно-подрывная деятельность, выявление внутренних противников, дезинформация населения, информационный терроризм, слив нужных сведений, деморализация граждан Донбасса, формирование общественного мнения, проведение спецопераций, создание и продвижение фейков.

Главным исполнителем назначили 72-й ЦИПсО, передислоцированный в Бровары (город-спутник Киева. — Прим. Лайфа), на бывший советский объект спецпропаганды и глушения западных радиостанций. Украинские кадры для военчасти подбирались из Госуниверситета телекоммуникаций, Института информационных технологий и Житомирского военного института. Штат составил 146 человек. Плюс небольшая группа кураторов — американских спецов. Уже через пару месяцев на Львовщине прошли те самые учения под командованием сержанта Джареда Рейеса.





В 2016 году ЦИПсО выходит из состава ВМС и присоединяется к новосозданным Силам специальных операций ВС Украины (такой род войск давно существовал в США). И в них служит Джаред Рейес. Можно уверенно предполагать, что он причастен к особым военным реформам на Украине. Вскоре появились 16-й ЦИПсО в житомирском селе Гуйва, 83-й ЦИПсО в Одессе и 74-й ЦИПсО во Львове.

Самая знаменитая операция ЦИПсО периода начала войны в Донбассе — это давно ставший мемом фейк "Я крымчанка, дочь офицера, у нас в Крыму не всё так однозначно". Его опубликовала в "Фейсбуке" Карина Рассказова. Впоследствии оказалось, что её не существует в реальности, она вымысел того самого полковника Валерия Раевского. Таких "Карин Рассказовых" в его арсенале были десятки, если не сотни. Среди общеизвестных: псевдодонецкий журналист Роман Бурков, такой же киевский волонтёр Александр Попов, фальшивый луганский партизан Николай Вулич.

Опасным оружием спецвойск стали онлайн-ресурсы, где Раевский выполнял роль главного редактора. Речь идёт о psb4ukr.org, seebreeze.com.ua и informnapalm.org, прославившихся выкладкой в Сеть данных российских лётчиков, участвовавших в операции против террористов в Сирии.

Ещё один пример фейка: якобы "раненной" "русской пулей" женщиной оказалась живая и здоровая ципсошница. Фото © news2.ru

В 2017 году донбасская хакерская группировка "Берегини" разоблачила фейки и деанонимизировала Вячеслава Раевского, а также его младших соратников.

Командир отряда лжи и его подчинённые

51-летний полковник Вячеслав Раевский недавно проходил повышение квалификации в Киевском военном инситуте телекоммуникаций. В начале конфликта в Донбассе он служил офицером 72-го ЦИПсО, который тогда ещё дислоцировался в Севастополе. Вскоре после знакомства с Джаредом Рейесом Раевского повысили до замначальника Управления информационных технологий Минобороны Украины.





Раевский особо не прячется. Например, в соцсетях "подружился" реальным аккаунтом со своими же фейковыми ботами и подписался на обновления страницы Джареда Рейеса. Это его и выдало. У Раевского есть жена, работающая в военном госпитале, и два сына, взрослый уже вступил в ряды информационно-психологических войск.



Согласно всем украинским базам, семья Раевского живёт под Киевом, в Ирпене, на улице Грибоедова, 26. Речь идёт о старой панельной десятиэтажке в непрестижном районе, где один квадрат оценивается примерно в семьсот долларов.

Подчинённые Раевского тоже живут скромно. 32-летний старлей Ярослав Зинь прописан во львовских Пустомытах на улице Козацкой в доме 15, где цена "однушки" не превышает $9 тыс. За участие в АТО городской совет выделил ему восемь соток для строительства дачи.

33-летний капитан Никита Жуйко живёт в закарпатском городе Мукачево на улице Митрополита Владимира, 16. Это почти барак, где квадрат стоит $600. Никита подолгу не менял пароли и передавал их коллегам через незашифрованные мессенджеры, из-за чего его почту взломали. Из слитой переписки видно, что он любил деньги, покер и женщин. Ещё Жуйко просил передать спецназу сведения о прорусской учительнице макеевской школы, чтобы её "достали из Макеевки, показательно отрубили язык, повесили, сожгли на костре, сварили в котле и угостили всех желающих юшкой".

44-летний подполковник Александр Сергиенко выглядит чуть богаче. Он долгое время ютился в офицерском общежитии в Бердичиве на улице Братьев Михеевых, 8, но потом обзавёлся домом во Львове на улице Панаса Мирного, 16.







Американский куратор

Джареду Роберту Рейесу 47 лет. У него жена, сын и дочь. В 2016 году его повысили до мастер-сержанта (прямых аналогов в Российской армии нет, ближайшее звание — подполковник). Эту должность в США часто называют "мастер чиф", то есть руководитель конкретного проекта. У Рейеса таковым стала информационная война с Россией.





Джаред Рейес родом из Южной Каролины и с 2004 по 2015 год жил в городке Лиллингтон, неподалёку от гарнизона Форт-Брэгг, где базируется 4-я группа военных операций информационного обеспечения (на сегодняшний день это мощнейшее в мире подразделение психологических войн). Можно сделать вывод, что Рейес служит в нём уже почти двадцать лет. Сейчас на странице сержанта в Linkedin его должность указана как Non-Commissioned Officer In Charge (NCOIC), PSYCHOLOGICAL OPERATIONS Battalion Operations, US Army.

— Отвечаю за текущие операции батальона психологических операций S3. Помогаю во всех вопросах обучения, включая управление обучением, выполнял заказы с годовым бюджетом свыше $400 тысяч, — описал свои обязанности сам Джаред.

В этом доме в Лиллингтоне семья Джареда Рейеса прожила дюжину лет. Когда же сержант начал работать на Украине, недвижимость вдруг продали примерно за $185 тыс. Следующие три года Рейесы снимали жильё за $2,3 тысячи в месяц. А в 2018-м сержант купил двацать соток земли с домом на двести квадратов в уютном и респектабельном Фентоне, "городе парков" (штат Миссури). Местные риелторы оценивают стоимость покупки примерно в $357 тысяч. Внутри четыре спальни, четыре ванные, две гостиные, прачечная, задний двор с бассейном и зимним садом. Вокруг лес и ухоженные газоны.





Возможно, именно Джаред Рейес подсказал украинцам новую тактику — продвижение фейков в соцсетях с помощью таргетированной рекламы. Лайф писал об этом в прошлом расследовании.

Один ЦИПсО уже уничтожен

1 марта российским высокоточным оружием были выведены из строя вышка и прочие технологические объекты 72-го ЦИПсО. Лайф уже демонстрировал эти кадры.

Удар по телевышке. Видео © t.me/shot_shot

Осталось уничтожить ещё три ЦИПсО.

Является ли военным преступлением использование ЦИПсО? 0 Информационные диверсии — это нормально в военное время Информационные диверсии недопустимы. Их необходимо запретить

Авторы Егор Пережогин