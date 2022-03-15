Кто спас от строгого наказания наркомана, по чьей вине в ДТП погиб сын директора театра Ленсовета Иван Орехов, получивший всего три с половиной года за смертельную аварию, готовится к свободе. Семья погибшего считает, что суд должен пересмотреть мягкий приговор, который не учёл важные факторы. 14 марта, 21:40 Обложка © ensov-theatre.spb.ru, © Shutterstock

Больше трёх лет длится скандал вокруг ДТП, в котором под Санкт-Петербургом погиб сын директора Театра имени Ленсовета Даниил Градковский. Родные погибшего считают, что следствие было поверхностным, не учитывало большое количество важных деталей, а суд на основании этих материалов вынес чрезмерно мягкий приговор.

— Данечка был удивительно добрым и светлым человеком. И не по годам взрослый, — рассказывает отец погибшего парня Валерий Градковский. — Когда он заканчивал школу, родители его класса уже собирали деньги на выпускной. И в тот момент у одноклассницы врачи обнаружили рак. Даня посовещался с товарищами и пошёл к директору школы просить направить собранные деньги на её лечение. Пришёл за помощью и ко мне, попросил обратиться в общественные организации. Тогда общими усилиями мы сумели спасти девушку.

Даже спустя три года мужчина, рассказывая о сыне, не может сдержать слёз. Эта трагедия тяжёлым катком прошлась по семье. Смерть Даниила подкосила здоровье бабушки и дедушки — с ними парень был очень близок. На фоне переживаний оба серьёзно заболели, и в итоге дедушка горе пережить не смог. Бабушка с тех пор уже несколько раз лежала в больнице, сейчас её выхаживают всей семьёй. Мама Дани, профессиональная певица, потеряла голос и больше не смогла работать по профессии.

Даниил Градковский. Фото © Из семейного архива

Пьяная авария

Трагедия произошла поздно вечером 2 сентября 2018 года в Зеленогорске на нерегулируемом перекрестке. 17-летний будущий студент-первокурсник Даниил спокойно ехал на квадроцикле за рейсовым автобусом — он только что помыл своего железного коня и возвращался домой, чтобы законсервировать его на время учёбы.

Водитель автобуса заблаговременно обратил на него внимание, поскольку по старой шофёрской привычке привык оценивать ситуацию на дороге. В какой-то момент он увидел, что траектория движения квадроцикла резко изменилась — как после сильного удара или столкновения. На самом деле квадроцикл уже тащил поперёк движения легковой автомобиль KIA Soul, в темноте вылетевший на него с обочины.

Позже экспертиза установит, что удар пришёлся в правый борт квадроцикла, из-за чего водитель полностью потерял управление. Легковушка протащила его ещё несколько метров, поломав шасси и раскурочив руль. В результате квадроцикл вместе с Даниилом перевернулся, влетел в дерево и загорелся.

За рулём KIA оказался 28-летний Иван Орехов. Позже выяснилось, что он был под наркотиками.

Очевидцы снимали момент трагедии, но никто не помог Даниилу, хотя он ещё был жив и его можно было спасти.

Орехова задержали, против него возбудили уголовное дело по наиболее тяжкой четвёртой части статьи 264 УК — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения". Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Когда следствие завершилось и дело дошло до суда, приговор оказался мягким. Гособвинитель просил суд приговорить Орехова к пяти годам и шести месяцам заключения, однако суд без смягчающих вину обстоятельств назначил наказание в размере трёх с половиной лет. Кроме того, осуждённого отправили на мягкий режим — в колонию-поселение. Он уже готовится выйти на свободу.

Отец погибшего, директор Театра имени Ленсовета Валерий Градковский Фото © sobaka.ru

Кто помогал наркоману?

Семья Градковских была шокирована столь мягким приговором наркоману, по чьей вине погиб молодой парень. Она обжаловала решение суда, пытаясь добиться справедливого приговора. Юрист семьи Андрей Кононов отмечает: с самого начала создавалось впечатление, что дело хотели развалить. В российской судебной практике распространена схема, когда суды возвращают "неправильные" дела обратно в прокуратуру, где их благополучно хоронят. Здесь, по его мнению, была попытка сделать то же самое.

Ещё до передачи дела в суд следователь в частных беседах с адвокатами потерпевшей стороны утверждал, что у них нет улик и доказать вину Орехова будет сложно. Поэтому семье пришлось восстанавливать картину произошедшего и собирать доказательства с помощью частных детективов.

Выяснилось, что в момент ДТП Иван Орехов действительно находился под воздействием наркотиков. Это подтвердили сразу три медицинских заключения, а также врачи, участвовавшие в освидетельствовании Орехова.

Иван Орехов. Фото © VK / Иван Орехов

Более того, во время прохождения им медицинской экспертизы парень пытался разбавить свои анализы, чтобы скрыть или хотя бы уменьшить количество наркотиков в организме. После того как сделать это не удалось, к медикам нагрянули некие доверенные лица Орехова, которые предложили за деньги подделать результаты анализов.

Также оказалось, что сразу после роковой аварии до прибытия на место сотрудников ГИБДД Орехов несколько раз переставлял свою машину на дороге. Возможно, это было сделано для того, чтобы полицейские не смогли составить верную картину случившегося.

Почему-то на все эти моменты суд, огласивший приговор, не обратил никакого внимания.

— Я был изумлён приговором суда, — говорит Андрей Кононов. — Буквально в это же время в Москве судили актёра Михаила Ефремова. Он получил восемь лет колонии общего режима. Оба преступления практически идентичны, а приговоры совершенно разные. Считаю решение суда по делу Орехова абсолютно несправедливым.

У родственников погибшего Даниила вызывает недоумение и тот факт, что убийца ещё до оглашения приговора уже знал и свой срок, и где он будет отбывать наказание, о чём свидетельствует выложенный им пост в социальной сети "ВКонтакте". Конечно, появились подозрения, что за Ореховым могут стоять какие-то влиятельные люди. Адвокаты семьи Градковских считают, что здесь возможны два варианта.

Фото © VK / Александр Сергеевич

Как выяснилось, отец Ивана Орехова — Алексей — до недавнего времени служил судебным приставом в Курортном районном отделе. После ЧП с его сыном он неожиданно сменил место работы и сейчас, похоже, трудится в каком-то ЧОПе. Интересная деталь: руководителем группы судебных приставов, в которой служил Орехов-старший, был Виктор Аксёнов. Лайф обнаружил в полицейских архивах запись о возможной причастности Аксёнова к одной из московских ОПГ. Возможно, помощь Орехову-младшему могла прийти со стороны бывших коллег отца.

Второй возможный вариант: скостить срок и выбить самые мягкие условия отбывания наказания могли представители из мира наркоторговли. Все годы до ДТП парень жил и работал в непростом Курортном районе Санкт-Петербурга. Место известно обилием особняков и дач городской и областной знати. Здесь часто гуляет и веселится золотая молодёжь — дети высокопоставленных лиц и успешных бизнесменов.

По данным Лайфа, отец Ивана Орехова уже не работает в отделе судебных приставов. Скриншот © pristav-russia.org

В такого рода тусовках наркотики скорее правило, чем исключение. Иван, как и его мать Наталья, работал в ресторанах района, при этом неоднократно менял амплуа: был то официантом, то сотрудником кухни, а в последнее время — курьером-развозчиком гастрономических заказов. Он появлялся с ними и на подобных тусовках.

— У нас есть достоверная информация о том, что Орехов-младший не только сам являлся наркоманом, но и мог промышлять торговлей наркотиками, — говорит Андрей Кононов.

Если бы дело о распространении Ореховым наркотиков было разработано, то оно приняло бы для него суровый оборот и совсем другое наказание.

В итоге Орехов не только не признал свою вину, не раскаялся в содеянном, не принёс извинений потерпевшим, но и совершил умышленные противоправные действия, направленные на фальсификацию доказательств, подкуп свидетелей, оказание противодействия следствию и суду. Однако эти обстоятельства надлежащим образом судом учтены не были.

Ближайшее заседание апелляционного суда назначено на 22 марта.

Вместо послесловия

Лайф побеседовал с актёрами Театра имени Ленсовета, в котором, по сути, вырос Даня. Звёзды сцены прочили ему большое театральное будущее.

Кроме эффектных внешних данных парень обладал недюжинным актёрским талантом — даже играл в постановке по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта "Фредерик, или Бульвар преступлений". Он мечтал, что однажды сам напишет пьесу и поставит её в родном театре.

Артист Театра имени Ленсовета Семён Стругачёв. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Народный артист России Семён Стругачёв, по сути, вынянчивший Даниила, до сих пор сокрушается о его судьбе.

— Лучезарный парень был. И внешне, и внутри. В театре его любили абсолютно все, а он любил театр, — рассказывает артист. — Новость о смерти Дани потрясла всех без исключения. Он только жить начинал, а тут какой-то наркоман его убил и сейчас может избежать ответственности... Мы всем театром ждём суда и справедливости.

Считаете ли вы, что Иван Орехов понёс заслуженное наказание? Да, суд учёл все обстоятельства. Нет, следствие и суд были неполными и необъективными.

Авторы Евгений Кузнецов