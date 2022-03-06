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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 08:25

Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC

После победы над Джастином Гейджи боец ушёл из спорта и в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.

Бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы промоушена смешанных единоборств. Об этом сообщается на странице организации в "Инстаграме".

"Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он первым из бойцов пополнил Зал славы UFC в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы промоушена.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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Своё решение россиянин объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин
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