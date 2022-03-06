Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC

После победы над Джастином Гейджи боец ушёл из спорта и в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.

Бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы промоушена смешанных единоборств. Об этом сообщается на странице организации в "Инстаграме".

"Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он первым из бойцов пополнил Зал славы UFC в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы промоушена.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.