Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC
После победы над Джастином Гейджи боец ушёл из спорта и в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.
Бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы промоушена смешанных единоборств. Об этом сообщается на странице организации в "Инстаграме".
"Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он первым из бойцов пополнил Зал славы UFC в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы промоушена.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Своё решение россиянин объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.
ТАСС / Валерий Шарифулин