Теннисиста Зверева дисквалифицировали на восемь недель за поведение на турнире в Мексике

Немецкого теннисиста Александра Зверева дисквалифицировали на восемь недель из-за поведения на турнире в мексиканском Акапулько. Об этом сообщается на сайте АТР.

Помимо этого он получил штраф в размере 25 тысяч долларов. Отметим, что оба наказания являются условными и могут вступить в силу после оскорбительных заявлений теннисиста в адрес судей и других официальных представителей различных соревнований.