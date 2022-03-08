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8 марта, 09:29

Теннисиста Зверева дисквалифицировали на восемь недель за поведение на турнире в Мексике

После одной из встреч он начал спорить с арбитром, а затем нанёс несколько ударов ракеткой по вышке, на которой находился судья.

Немецкого теннисиста Александра Зверева дисквалифицировали на восемь недель из-за поведения на турнире в мексиканском Акапулько. Об этом сообщается на сайте АТР.

Помимо этого он получил штраф в размере 25 тысяч долларов. Отметим, что оба наказания являются условными и могут вступить в силу после оскорбительных заявлений теннисиста в адрес судей и других официальных представителей различных соревнований.

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Отметим, что после одного из матчей теннисного турнира в Акапулько Зверев начал кричать на судью, выражая недовольство его действиями, после чего нанёс несколько ударов ракеткой по вышке, на которой находился арбитр встречи.

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Getty Images / Buda Mendes

Шамиль Гаджиев

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