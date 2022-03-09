С 1 апреля установят новые выплаты: В чём их особенность, кто и сколько получит С 1 апреля вводятся новые меры социальной поддержки. Они касаются в первую очередь малообеспеченных семей. Кому будут начислены выплаты и в каком размере? 8 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Со следующего месяца будут расширены меры поддержки для семей с детьми. Президент Владимир Путин предложил установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Это касается всех семей с невысоким уровнем дохода. Такая мера соцподдержки начнёт действовать с 1 апреля, а первые деньги будут перечислены в мае.

Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что размер выплаты на детей от 8 до 16 лет составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

— Кстати, сейчас выплаты для семей с низким доходом уже есть, но они установлены на детей до семи лет включительно. Это в том случае, если ребёнка воспитывают оба родителя. Родителям-одиночкам деньги направляют даже на детей от 8 до 16 лет. Существуют и выплаты беременным. Теперь перечень получателей таких пособий станет больше. В него войдут полные семьи с детьми от 8 до 16 лет, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

При этом с 1 апреля меняются ещё и критерии оценки нуждаемости. Например, при назначении выплат семьям с детьми не будут учитываться некоторые виды доходов и имущества. Среди них авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам при оценке нуждаемости не будут учитываться жильё, транспорт и имущество, которые покупались за счёт средств целевых субсидий.

При определении среднедушевых доходов семьи из расчётов исключат целевые средства на развитие собственного дела, средства материнского капитала, которые были получены в денежной форме, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках господдержки.

Таким образом, с 1 апреля список получателей пособий станет намного шире. К тому же со следующего месяца ожидается повышение целого ряда соцвыплат. В частности, социальной пенсии. Её проиндексируют на 7,7%.

Сразу несколько решений по повышению мер соцподдержки было принято в начале марта. Например, Госдума приняла соответствующий законопроект. Из него следует, что в этом году могут внепланово повысить пенсии, зарплаты, пособия семьям с детьми и малоимущим. Более того, появятся и кредитные льготы.

— Заёмщики получат право на кредитные каникулы в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года. Отсрочку дадут максимум на шесть месяцев. Кредитные каникулы предоставят даже тем, кто уже воспользовался ими в 2020 году. Главное условие — снижение доходов более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он предупредил, что кредитные каникулы — это не освобождение от платежей, а лишь отсрочка. Таким образом, оплатить долг придётся, но позднее.

Также появились льготы для отдельных секторов экономики. Например, в сфере IT-технологий. Специалистам этой области предоставят кредиты на особых условиях, помогут с улучшением жилищных условий, предоставят отсрочку от армии.

Получаете ли вы пособия? Да, и их размера вполне достаточно Да, но хотелось бы больше Нет, я ничего не слышал о пособиях Нет, мне не положены пособия

Авторы Нина Важдаева