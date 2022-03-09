Какие секреты прячут военные США в биолабораториях на Украине Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что России станут известны результаты биологических опытов, проводимых на Украине. Что там происходило и почему США так боятся. 12186 12186 Обложка © Getty Images / Paulius Peleckis

Сначала о наличии на территории неких биолабораторий широкая публика узнала из доклада российского военного руководства. И сильно подивилась, потому что практически никто из местных средств массовой информации как-то не обращал внимания на звоночки, которые поступали с разных сторон.

Дело в том, что ещё в начале года по восточноевропейским сайтам уже пошла информация такого содержания: "Американское агентство по снижению военной угрозы (DTRA) запустило проект с участием солдат на Украине под кодовым названием UP-8: "Распространение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусов на Украине и потенциальная необходимость дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз".

Проект стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года.

Согласно описанию, образцы крови должны были быть взяты у 4400 военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. И ещё у 1000 военнослужащих в Грузии.

Наверное, это была просто забота американцев о дружественных им вооружённых силах в разных странах. И взволновало это только тех, кто реально понимает, что это означает.

Сегодня МО РФ говорит, что в целой сети биолабораторий, разбросанных по всей Украине, происходит следующее: "Проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве. Только во Львове было уничтожено 232 ёмкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллёзом, 5 — с чумой. Всего — более 320 ёмкостей".

Но, опять-таки, это информация Министерства обороны РФ, которое непосредственно задействовано в операции. Публике были нужны подробности. Незадолго до выступления наших военных по поводу лабораторий в Сеть утёк небольшой пакет документов по поводу того, где, как и что с украинскими лабораториями. Они достаточно аутентичные, так как составлены американскими специалистами, и, судя по применению специфичных терминов и оборотов, это совсем не фейк.

Все эти "паспорта" — лабораторий, которые носят вполне мирные названия типа "Винницкая диагностическая лаборатория", "Харьковская диагностическая лаборатория" и т.д. Бенефициар — Министерство здравоохранения Украины. Стоимость: 1 504 840 USD. Donor: the Department of Defense of the United States of America. За все эти лаборатории заплатило миллионы долларов на круг Министерство обороны США. Ну такое доброе министерство. Почему, например, не Министерство здравоохранения США?

По этому поводу в некоторых источниках после выступления русского МО появилась надпись: US Embassy just removed all their Ukraine Bioweapon lab documents from its website. Ну, чтобы было понятно.

И тут болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева выложила всё, что ей было доступно по поводу исследований, которые проводились в укро-американских лабораториях. И её большой перечень патогенов вроде бы не выходит за условно "мирные" рамки: например, во всём списке лабораторий была Corynebacterium diphtheriae, которая вызывает дифтерию. И можно было бы принять мирную версию, если бы только что у нас на глазах не проводились бы некие исследования по gain of functions ("усилению функций") вирусов в Ухани и тоже на американские деньги. До сих пор лабораторная версия появления пандемии CoViD-19 так и не была опровергнута, хотя многие стараются. Поэтому — gain of functions превращает ранее мирные бактерии и вирусы в серьёзный фактор. И, собственно, официальный список патогенов тоже ничего не значит.

Ну, хорошо, уговорили: Министерство обороны США построило на Украине с десяток лабораторий на десятки миллионов долларов из чистого альтруизма, чтобы спасти украинский скот от Salmonella ser Typhimurium.

И тут выходит на сцену печально известная Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим делам: "Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине".

И это не косвенное признание о наличии секретных исследований в биолабораториях на Украине. По поводу сальмонеллы никто таких заявлений не делает. Это прямое признание существования биопрограммы на территории.

А вот тут уже стало интересно.

Авторы Игорь Мальцев