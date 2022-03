Какие секреты прячут военные США в биолабораториях на Украине

Все эти "паспорта" — лабораторий, которые носят вполне мирные названия типа "Винницкая диагностическая лаборатория", "Харьковская диагностическая лаборатория" и т.д. Бенефициар — Министерство здравоохранения Украины. Стоимость: 1 504 840 USD. Donor: the Department of Defense of the United States of America. За все эти лаборатории заплатило миллионы долларов на круг Министерство обороны США. Ну такое доброе министерство. Почему, например, не Министерство здравоохранения США?

По этому поводу в некоторых источниках после выступления русского МО появилась надпись: US Embassy just removed all their Ukraine Bioweapon lab documents from its website. Ну, чтобы было понятно.