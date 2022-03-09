В Сбербанке рассказали, что означают временные правила на операции с валютой 9 марта, 10:21 Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Центробанк ввёл новые временные правила на операции с наличной валютой на территории России. В своих социальных сетях Сбербанк рассказал, что они означают для клиентов.

— Как долго будут действовать временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России?

Центробанк ввёл временные правила на операции с наличной валютой сроком на 6 месяцев.

— Всё, что происходит с валютой, влияет на мой счёт в рублях?

Нет, ограничений по рублям нет. Все изменения касаются только валютных вкладов. Сбербанк работает в штатном режиме и обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания всех потребностей своих клиентов.

— Что будет с моим вкладом в валюте? Я смогу снять свои деньги?

Да, вы можете снять наличными в течение шести месяцев со своего действующего валютного счёта не более 10 тысяч долларов США.

— Можно будет снять в это время другую валюту, не доллары?

К снятию доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

— Могу ли я пополнять свой действующий валютный счёт?

Да, вы можете пополнять действующий валютный счёт. Согласно новым правилам, вы сможете снять с него не более десяти тысяч долларов США наличными за период шесть месяцев.

— Можно ли будет купить валюту безналично?

Да, можно будет покупать безналичную валюту на бирже через брокерский счёт или через мобильное приложение "Сбербанк онлайн". Покупать валюту таким образом могут физические и юридические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.

— Каким образом можно будет переводить валюту на другие счета, будут ли какие-то ограничения по переводу?

Можно будет переводить валюту безналичным образом на российские валютные счета (собственные счета и счета близких родственников), а также на зарубежные счета родственников с учётом установленных ранее правил (перевод не более пяти тысяч долларов в месяц).

— Смогу ли я снять свои деньги с валютного счёта, более 10 тысяч долларов?

Да, можно снимать средства со своих валютных счетов в рублях. Для этого надо будет конвертировать их в рубли по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

— Где можно снять валюту?

Для получения наличных долларов вам надо обратиться в удобное для вас отделение банка.

— В течение шести месяцев сумму в 10 тысяч долларов США можно получать частями или только одной суммой?

Во всей сети Сбербанка действует единая система учёта снимаемой наличной валюты, которая будет учитывать текущие правила от Банка России. Вы можете снимать установленную сумму в размере десяти тысяч долларов США за шесть месяцев не одной суммой, а разбить её на части. Главное, чтобы снимаемые суммы не превышали 10 тысяч долларов США.

— Где брать информацию о рыночном курсе?

Рыночный курс на день выдачи — это то же самое, что официальный курс Банка России. Он определяется на каждый день по итогам торгов валютой на бирже накануне.

— Если в одном банке у гражданина несколько счетов с остатками 10 тысяч долларов и более на каждом, то он получает в долларах в совокупности 10 тысяч долларов или с каждого счёта по 10 тысяч долларов в валюте?

Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более десяти тысяч долларов.

Также человек может получить до десяти тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счёт. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках, каждый банк выдаст до десяти тысяч долларов.

Авторы Валерия Мишина