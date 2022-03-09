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Александр Неверов: ЦБ РФ, похоже, нашёл метод против блокировки возможности бороться с атакой на рубль

9 марта, 10:59
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Доктор экономических наук, доцент кафедры педагогики и психологии, главный редактор рецензируемого международного научного журнала "Психолого-экономические исследования" Александр Неверов в своём телеграм-канале "Неверов Live" оценил ситуацию с регулированием валютного рынка.

Вводимые ограничения фактически уравновешивают санкции США и ЕС против финансового регулятора России и ФНБ, хотя они и носят явно оборонительный характер.

Санкции США и их союзников были введены в расчёте на быстрое обесценивание рубля, поскольку они фактически блокировали предложение долларов и евро на ММВБ и внешних биржах, одновременно стимулируя ажиотаж и побуждая граждан России по образцу 1990-х увеличить предложение рублей (фактически сбросить рубли), а значит увеличить спрос на доллары и евро.

В итоге спрос на валюту должен был существенно превысить предложение и убрать с полок российских магазинов импортные товары. Ключевым фактором санкций в целом и против российской финансовой системы выступает даже не сам доллар, а наличный доллар. Он эмитируется и контролируется ФРС США и их финансовой разведкой.

С безналичным долларом ситуация более гибкая. Поэтому критично важно было остановить вывоз из страны именно наличного доллара (ну и евро). ЦБ РФ нашёл, на удивление, мягкую меру противодействия. Теперь обычным гражданам валюта внутри России не нужна, а 10 тысяч совпадают с суммой, которую можно максимально взять с собой в заграничную командировку или турне.

Учитывая то, что с рублями в России всё в порядке и проблем с их снятием не было, нет и не предвидится, то действия регулятора можно оценить как крайне адекватные.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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