Фигуристке Трусовой присвоили звание заслуженного мастера спорта России
На недавней Олимпиаде в Пекине 17-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль.
Российской фигуристке Александре Трусовой присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом 17-летняя спортсменка объявила в своём телеграм-канале.
Трусова получила почётное звание после выступления на Олимпийских играх в Пекине. В личном турнире в столице Китая россиянка заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Анне Щербаковой.
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В 2021 году на чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. В этом сезоне она не сможет выступить на ЧМ во французском Монпелье из-за отстранения российских спортсменов.
ТАСС / Сергей Бобылев