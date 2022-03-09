Фигуристке Трусовой присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Трусова получила почётное звание после выступления на Олимпийских играх в Пекине. В личном турнире в столице Китая россиянка заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Анне Щербаковой.

В 2021 году на чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. В этом сезоне она не сможет выступить на ЧМ во французском Монпелье из-за отстранения российских спортсменов.