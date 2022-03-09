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9 марта, 15:55

Фигуристке Трусовой присвоили звание заслуженного мастера спорта России

На недавней Олимпиаде в Пекине 17-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль.

Российской фигуристке Александре Трусовой присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом 17-летняя спортсменка объявила в своём телеграм-канале.

Трусова получила почётное звание после выступления на Олимпийских играх в Пекине. В личном турнире в столице Китая россиянка заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Анне Щербаковой.

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В 2021 году на чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. В этом сезоне она не сможет выступить на ЧМ во французском Монпелье из-за отстранения российских спортсменов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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