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10 марта, 14:31

Определились даты и место проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию

Изначально турнир должен был пройти в Сочи, после этого его несколько раз переносили.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что командный турнир "Кубок Первого канала" пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске. Об этом сообщает ТАСС.

"Кубок Первого канала пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске", — заявил Коган.

Изначально турнир должен был состояться в Сочи в начале марта. После этого соревнования перенесли в Москву, а затем отложили на неопределённый срок.

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Впервые Кубок Первого канала состоялся на льду столичной арены "Мегаспорт" в феврале 2021 года. В основной части соревнований команда Алины Загитовой "Красная машина" победила команду Евгении Медведевой "Время первых".

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Роман Фейгин

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