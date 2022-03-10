Определились даты и место проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что командный турнир "Кубок Первого канала" пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске. Об этом сообщает ТАСС.

"Кубок Первого канала пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске", — заявил Коган.

Изначально турнир должен был состояться в Сочи в начале марта. После этого соревнования перенесли в Москву, а затем отложили на неопределённый срок.