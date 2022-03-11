Неожиданный эффект: Почему начал дешеветь бензин и на сколько опустятся цены в рознице Уже к середине следующей недели цены на бензин в рознице могут заметно снизиться. С чем связан такой прогноз экономистов, почему топливо стало дешеветь и сколько оно будет стоить на заправках? 11 марта, 10:37 Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Почему бензин начал дешеветь

На топливном рынке наметился принципиально новый тренд. Раньше бензин постоянно дорожал, причём вне зависимости от динамики курса рубля и цен на нефть. Теперь наступил поворотный момент.

О том, что появились реальные предпосылки для снижения розничных цен на топливо, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Действительно, бензин стал стремительно дешеветь на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ещё на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта стоимость АИ-92 снизилась на 11,6%, на АИ-95 — на 9,6%, а дизель и вовсе подешевел на 12%. Тенденция продолжилась и на этой неделе. В результате общее снижение цен с конца февраля составило 24,5% на АИ-92 и 22% на АИ-95.

Падение оптовых цен уже стало сказываться и на розничных. Региональные заправки начинают переписывать ценники. Где-то бензин подешевел на один рубль, а где-то и на два. Эксперты считают, что уже совсем скоро эта тенденция распространится и на всю страну.

— Любое снижение цен — это оздоровление рынка. Включается нормальная, полноценная конкуренция, и начинается естественная борьба за клиента. Тут важно учитывать ещё и такой важнейший фактор, как уход с российского рынка крупного зарубежного игрока — BP. Бензин дешевеет из-за тотального уменьшения экспорта ввиду непростой геополитической обстановки. Поставщики лишаются рынка сбыта и вынуждены размещать топливо на территории России, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Снижение оптовых цен — это, очевидно, следствие наполнения внутреннего рынка. Например, в прошлом году на фоне роста цен на бирже Минэкономразвития рекомендовало компаниям нарастить долю топлива для продажи внутри России. То есть чем больше поставляется топлива на внутренний рынок, тем меньше перспектив возникновения дефицита. Это обычно приводит к тому, что цены снижаются. Такое пояснение дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— В качестве основной причины падения внутренних биржевых цен в России сейчас называют сложности с отгрузкой топлива за границу и его оплатой для российских компаний, а также перенаправление части экспорта бензина из Белоруссии, который ранее шёл на Украину и в Польшу. Однако складывается впечатление, что в падении биржевых цен сейчас активную роль играет и правительство через крупные российские компании, которые дают возможность независимым АЗС закупить бензин впрок по низкой цене, — рассказал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

На сколько подешевеет бензин

Павел Сигал считает, что подвижек в изменении цен в рознице можно ожидать к середине следующей недели. По его прогнозам, скорее всего, стоимость топлива упадёт минимум на два-три рубля за литр. Таким образом, литр АИ-92 будет стоить примерно 45 рублей.

— В дальнейшем ситуация по ценам будет зависеть не только от уровня наполнения внутреннего рынка, но и от цен на нефть, от возможностей демпферного механизма, от уровня спроса. Сейчас снижается потребительский спрос на зимний дизель, а на бензин — растёт. Соответственно, можно ожидать, что цена дизельного топлива будет продолжать снижаться, а стоимость бензина стабилизируется на сегодняшних уровнях или сократится в пределах 0,5–1%, — полагает Артём Деев.

На ваш взгляд, продолжит ли бензин дешеветь? Да, для этого есть все предпосылки Да, но это явление временное и скоро закончится Нет, цены на бензин закрепятся на нынешнем уровне Нет, будет дорожать

Авторы Нина Важдаева