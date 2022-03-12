"Айдаровцы хуже фашистов": Репортаж Лайфа из освобождённого Старобельска Уже несколько дней под контролем армии ЛНР находится стратегический город в Луганской области — Старобельск. Мирная жизнь здесь потихоньку налаживается, но у военных и прокуратуры ещё много работы. 12 марта, 12:26 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Река, © Shutterstock

"Грады" на память

Старобельск — город Ильфа и Петрова, именно он стал прообразом Старгорода в романе "12 стульев". Городок с населением в 16 тысяч человек находится на севере Луганской области, он окружён сёлами, где преимущественно говорят на суржике. В отличие от остального Донбасса, индустриального, здесь нет промышленных предприятий. Может быть, поэтому он и не восстал в 2014 году.

При въезде в город несколько разрушенных строений: украинская пропаганда представляла их как зверства Российской армии, хотя, по сути, это была одна из баз войсковой части А4472 ВСУ. Сам город не пострадал, поскольку украинская армия быстро покинула его при первых же признаках наступления Народной милиции ЛНР, напоследок обстреляв из "градов" и напугав жителей тем, что освободители якобы будут резать жителям Старобельска пальцы.





В Старобельске сейчас тихо-спокойно: фронт отодвинулся отсюда как минимум на 50 километров. Люди настроены доброжелательно, но пока осторожны в прогнозах. По меньшей мере двадцать сотрудников местной полиции приняли присягу ЛНР. Украинские власти уже обвинили их в предательстве, обещав жестоко разобраться впоследствии.

У военных ЛНР впереди ещё много работы, хотя враг не стал заходить в города Луганщины и устраивать из них осаждённые крепости, как в Харькове и Мариуполе, поскольку за восемь лет оккупации Донбасса в области были построены мощные укрепсооружения. ВСУ сегодня закрепились на севере-западе ЛНР — у агломерации Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, где идут ожесточённые бои. После взятия Изюма армия ВСУ попала в клещи, и, возможно, украинские военные будут прорываться из окружения и оставят укрепрайоны, как это было в приграничном городе – спутнике Луганска Счастье, под которым также был развёрнут целый комплекс серьёзных оборонительных сооружений.











Проклятый "Айдар"

При отступлении военные бросили множество документов, в том числе и связанных с деятельностью известного своими зверствами батальона "Айдар". Документами уже занимается республиканская прокуратура. Также ведётся опрос свидетелей. Здесь, в Старобельске, никогда не было ополченцев. Тем не менее на город Ильфа и Петрова также обрушивались репрессии.

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Например, ветеран Великой Отечественной войны Николай Ворошилов из села Байдовка под Старобельском рассказал Лайфу, что "айдаровцы хуже фашистов". Ему резали уши, нос и тело, заставляя отдать ценности. Пенсионер обращался в украинскую полицию за помощью, но правоохранители Северодонецка — административного центра украинской части Луганской области — дело предпочли не заводить.

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Сын ветерана рассказал, что, не найдя ценностей, айдаровцы взяли всё, что плохо лежало: — Приехала банда боевиков и отжала имущество: машину забрали, трактор, косилку забрали, грабли забрали, из сарая вытянули строгальный станок, рубанки, электродрели, даже негожие опрыскиватели и болгарки. Выгребли всё!

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Семью наказали за пророссийские высказывания. По словам местных, старобельские аграрии Юрий Кулачко и Александр Мозуль, которые также высказывались за проведение референдума, вынуждены были потом содержать базу "Айдара", которая находилась в селе Половинкино, в колбасном цехе. Здесь же, в коптильне, располагалась тайная тюрьма батальона — семь неотапливаемых камер размером 80 х 150 сантиметров, куда попадали неугодные и предприниматели, которые не хотели отдавать нацистам свои ценности. Их здесь пытали и убивали.

Все эти случаи уже расследует прокуратура ЛНР. Хотя есть и более горячие задачи: при отступлении некоторые разрозненные отряды ВСУ попрятались по близлежащим сёлам, о чём поступают сигналы от самих граждан. Начальник управления Центральной прокуратуры ЛНР Дмитрий Верещага рассказал журналистам, что вместе с ВСУ из Старобельска бежал бывший начальник разведки "Айдара", оставивший у себя в доме большое количество нацистской пропагандистской литературы, с помощью которой он склонял местных жителей к поддержке Украины.





Верещага также объяснил Лайфу, что Генпрокуратура не собирается преследовать предпринимателей, поддерживавших ранее Украину, поскольку их можно понять. Однако если владелец бизнеса — гражданин Украины или местный, покинувший регион, скорее всего, его имущество будет национализировано.

Авторы Станислав Сенькин