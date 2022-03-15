Участница "Голоса. Дети" сорвала выступление, расплакавшись прямо на сцене Наставники держат участников в напряжении до последнего момента, из-за чего даже победа вызывает у детей слёзы. 14 марта, 21:40 Обложка © 1tv.ru / ГОЛОС. ДЕТИ 9

Ни один телевизионный проект не видел так много детских слёз, как "Голос". Маленькие участники стоят на огромной сцене, где спиной к ним сидят настоящие звёзды и оценивают их вокал. Тут даже у взрослого нервно задёргается глаз, что уж говорить о детях. Тем более что члены жюри взяли себе в привычку поворачиваться к конкурсантам в самый последний момент, когда надежды уже не осталось. Конечно, всё это делается ради одной цели — сделать шоу более захватывающим для зрителя. Но разве нельзя немного поберечь детскую психику? В итоге "слепые" прослушивания закончились не только слезами тех, кто не прошёл в следующий тур, но и плачем талантливых участников, которые попали в команды.

Судьи довели до слёз даже тех детей, которые выиграли

Особенно распереживалась десятилетняя Ульяна Петросян. Девочка так красиво исполнила песню Counting Stars группы OneRepublic, что у зрителей по коже побежали мурашки. Однако музыка подходила к концу, а наставники не спешили поворачиваться. Ребёнок начал заметно нервничать. Когда Полина Гагарина первой нажала на кнопку, а следом за ней Егор Крид и Баста, Ульяна заплакала и не смогла дальше петь. Расплакалась и мама девочки, которая всё это время внимательно следила за выступлением дочки. Женщину пыталась успокоить подруга.

Ульяна Петросян исполнила песню Counting Stars. Кадры из видео © VK / Голос. Дети

"А что вы расстраиваетесь? Мы повернулись втроём, мы просто не хотели пугать вас раньше времени", — подбодрил девочку Баста. Однако уже через мгновение наставники переключили своё внимание друг на друга. Рэпер снова начал подтрунивать над Кридом, который и так молчал практически весь выпуск. А когда Егор понёс Ульяну к родителям, Баста покривлялся за его спиной, зато о самом исполнении участницы не было сказано ни слова.

То же самое произошло и с одиннадцатилетней Полиной Етчик, которая спела песню Эйвы Макс Kings & Queens. Баста повернулся к ней в последний момент, и девочка расплакалась, пытаясь сквозь слёзы что-то отвечать наставникам. Но рэпера это нисколько не тронуло, поэтому он решил пошутить: "Ну, мы такие, да, умеем потянуть, любим, чтобы люди понервничали, добавили драматичности в исполнение, конечно!" После таких слов не выдержал даже Дмитрий Нагиев, который встречает детей после выступлений. Ведущий старался успокоить Полину, намекнув на старческий маразм Басты.

Полина Етчик расплакалась после того, как к ней повернулся Баста. Кадры из видео © VK / Голос. Дети

Смысл мне дальше работать здесь, если они к тебе не повернулись, понимаешь? И вдруг Баста, потеряв сознание от старости, случайно лбом ударил в кнопку Дмитрий Нагиев

Насколько правильно играть эмоциями детей ради того, чтобы делать шоу более интересным, решать зрителям. Однако недовольство Бастой накапливается в течение уже нескольких выпусков. Пользователи Сети жалуются, что рэпер больше интересуется Кридом, чем выступлениями участников, а на его кривляния просто невозможно смотреть. Да и не совсем понятно, зачем в кресло наставника посадили Егора Крида. Артист выбирает детей не по качеству исполнения, а по репертуару, часто пропуская настоящие таланты.

Слив талантов продолжается

Валерия Шевченко спела вместе с Гагариной её песню "Выше головы". Кадры из видео © VK / Голос. Дети

Особым потрясениям стало повторное выступление девятилетней Валерии Шевченко. Сначала девочка выбрала достаточно сложную композицию, из-за чего наделала много ошибок, никто из членов жюри к ней не повернулся. Однако Валерия ни капельки не расстроилась и попросила Полину Гагарину спеть с ней. И это исполнение точно войдёт в историю детского "Голоса". Участница поразила своим голосом, и в этом случае слёзы полились у всех вокруг. К сожалению, правила конкурса остаются неизменными в любом случае, девочка не попала в следующий тур.

По результатам пятого выпуска шоу "Голос. Дети" к каждому наставнику прошли по два участника. Теперь в команде Полины Гагариной 12 человек, у Крида и Басты — 11 и 10 соответственно. Осталось ещё два выпуска "слепых" прослушиваний, после чего начнутся поединки.

Стоит ли менять правила шоу "Голос. Дети"? Нет, иначе конкурс будет нечестным Да, поскольку дети сильно нервничают на сцене

Авторы Мария Паламарчук