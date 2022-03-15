Участница "Голоса. Дети" сорвала выступление, расплакавшись прямо на сцене
Наставники держат участников в напряжении до последнего момента, из-за чего даже победа вызывает у детей слёзы.
Обложка © 1tv.ru / ГОЛОС. ДЕТИ 9
Ни один телевизионный проект не видел так много детских слёз, как "Голос". Маленькие участники стоят на огромной сцене, где спиной к ним сидят настоящие звёзды и оценивают их вокал. Тут даже у взрослого нервно задёргается глаз, что уж говорить о детях. Тем более что члены жюри взяли себе в привычку поворачиваться к конкурсантам в самый последний момент, когда надежды уже не осталось. Конечно, всё это делается ради одной цели — сделать шоу более захватывающим для зрителя. Но разве нельзя немного поберечь детскую психику? В итоге "слепые" прослушивания закончились не только слезами тех, кто не прошёл в следующий тур, но и плачем талантливых участников, которые попали в команды.
Судьи довели до слёз даже тех детей, которые выиграли
Особенно распереживалась десятилетняя Ульяна Петросян. Девочка так красиво исполнила песню Counting Stars группы OneRepublic, что у зрителей по коже побежали мурашки. Однако музыка подходила к концу, а наставники не спешили поворачиваться. Ребёнок начал заметно нервничать. Когда Полина Гагарина первой нажала на кнопку, а следом за ней Егор Крид и Баста, Ульяна заплакала и не смогла дальше петь. Расплакалась и мама девочки, которая всё это время внимательно следила за выступлением дочки. Женщину пыталась успокоить подруга.
Ульяна Петросян исполнила песню Counting Stars. Кадры из видео © VK / Голос. Дети
"А что вы расстраиваетесь? Мы повернулись втроём, мы просто не хотели пугать вас раньше времени", — подбодрил девочку Баста. Однако уже через мгновение наставники переключили своё внимание друг на друга. Рэпер снова начал подтрунивать над Кридом, который и так молчал практически весь выпуск. А когда Егор понёс Ульяну к родителям, Баста покривлялся за его спиной, зато о самом исполнении участницы не было сказано ни слова.
То же самое произошло и с одиннадцатилетней Полиной Етчик, которая спела песню Эйвы Макс Kings & Queens. Баста повернулся к ней в последний момент, и девочка расплакалась, пытаясь сквозь слёзы что-то отвечать наставникам. Но рэпера это нисколько не тронуло, поэтому он решил пошутить: "Ну, мы такие, да, умеем потянуть, любим, чтобы люди понервничали, добавили драматичности в исполнение, конечно!" После таких слов не выдержал даже Дмитрий Нагиев, который встречает детей после выступлений. Ведущий старался успокоить Полину, намекнув на старческий маразм Басты.
Полина Етчик расплакалась после того, как к ней повернулся Баста. Кадры из видео © VK / Голос. Дети
Смысл мне дальше работать здесь, если они к тебе не повернулись, понимаешь? И вдруг Баста, потеряв сознание от старости, случайно лбом ударил в кнопку
Насколько правильно играть эмоциями детей ради того, чтобы делать шоу более интересным, решать зрителям. Однако недовольство Бастой накапливается в течение уже нескольких выпусков. Пользователи Сети жалуются, что рэпер больше интересуется Кридом, чем выступлениями участников, а на его кривляния просто невозможно смотреть. Да и не совсем понятно, зачем в кресло наставника посадили Егора Крида. Артист выбирает детей не по качеству исполнения, а по репертуару, часто пропуская настоящие таланты.
Слив талантов продолжается
Валерия Шевченко спела вместе с Гагариной её песню "Выше головы". Кадры из видео © VK / Голос. Дети
Особым потрясениям стало повторное выступление девятилетней Валерии Шевченко. Сначала девочка выбрала достаточно сложную композицию, из-за чего наделала много ошибок, никто из членов жюри к ней не повернулся. Однако Валерия ни капельки не расстроилась и попросила Полину Гагарину спеть с ней. И это исполнение точно войдёт в историю детского "Голоса". Участница поразила своим голосом, и в этом случае слёзы полились у всех вокруг. К сожалению, правила конкурса остаются неизменными в любом случае, девочка не попала в следующий тур.
По результатам пятого выпуска шоу "Голос. Дети" к каждому наставнику прошли по два участника. Теперь в команде Полины Гагариной 12 человек, у Крида и Басты — 11 и 10 соответственно. Осталось ещё два выпуска "слепых" прослушиваний, после чего начнутся поединки.
Стоит ли менять правила шоу "Голос. Дети"?