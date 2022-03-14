Месси может вернуться из "Пари Сен-Жермен" в "Барселону"

За молодёжную и основную команды сине-гранатовых форвард выступал более 20 лет.

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вернуться в "Барселону". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Canal Supporters Адриен Греньесо.

По его информации, отец футболиста несколько дней назад связался с руководством "Барселоны". Стороны обсуждали возможность возвращения Месси в каталонский клуб.

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет.