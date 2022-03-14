Месси может вернуться из "Пари Сен-Жермен" в "Барселону"
За молодёжную и основную команды сине-гранатовых форвард выступал более 20 лет.
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вернуться в "Барселону". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Canal Supporters Адриен Греньесо.
По его информации, отец футболиста несколько дней назад связался с руководством "Барселоны". Стороны обсуждали возможность возвращения Месси в каталонский клуб.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет.
В нынешнем сезоне аргентинец провёл за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал 11 результативных передач. На прошлой неделе французская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).
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