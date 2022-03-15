Щербакова и Валиева выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Камила Валиева примут участие в Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В женском одиночном катании на лёд также выйдут Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Майя Хромых. У мужчин участие в турнире примут Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

В парном катании выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду заявлены Виктория Синицына с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным.

Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Турнир должен был состояться в Сочи в начале марта. Сначала соревнования перенесли в Москву, а затем отложили на неопределённый срок.