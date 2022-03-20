"Практически сломан хребет": Юран рассказал о тяжёлой ситуации в "Химках" из-за отъезда легионеров
Ранее команду покинули Бруно Виана, Филип Дагерстоль и нападающий Дидье Ламкель Зе.
Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о непростой ситуации в клубе из-за отъезда иностранных футболистов из команды. Слова наставника приводит официальный сайт красно-чёрных.
"Есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев. У нас сложная ситуация, потому что мы не "Зенит", "Спартак" или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Сейчас у нас практически сломан хребет", — заявил Юран.
Отметим, что из "Химок" уехали три легионера: защитник Бруно Виана, полузащитник Филип Дагерстоль и нападающий Дидье Ламкель Зе.
ФК "Химки"