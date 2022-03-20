НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 10:03

"Практически сломан хребет": Юран рассказал о тяжёлой ситуации в "Химках" из-за отъезда легионеров

Ранее команду покинули Бруно Виана, Филип Дагерстоль и нападающий Дидье Ламкель Зе.

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о непростой ситуации в клубе из-за отъезда иностранных футболистов из команды. Слова наставника приводит официальный сайт красно-чёрных.

"Есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев. У нас сложная ситуация, потому что мы не "Зенит", "Спартак" или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Сейчас у нас практически сломан хребет", — заявил Юран.

Первый триумф за пять месяцев: "Химки" вырвали победу в выездном матче чемпионата России с "Уралом"

Первый триумф за пять месяцев: "Химки" вырвали победу в выездном матче чемпионата России с "Уралом"

Отметим, что из "Химок" уехали три легионера: защитник Бруно Виана, полузащитник Филип Дагерстоль и нападающий Дидье Ламкель Зе.

Обложка ©

ФК "Химки"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1