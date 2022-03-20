Сборная России заняла первое место в общем зачёте зимних игр "Мы вместе. Спорт"

Сборная России стала первой в медальном зачёте зимних игр "Мы вместе. Спорт", которые завершаются в Ханты-Мансийске.

В активе наших спортсменов 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачёте у спортсменов из Белоруссии (пять золотых, две серебряные, девять бронзовых), третье место у команды Армении (одна золотая медаль).