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20 марта, 12:22

Сборная России заняла первое место в общем зачёте зимних игр "Мы вместе. Спорт"

В активе наших спортсменов более 100 завоёванных наград, 39 из которых — золотые.

Сборная России стала первой в медальном зачёте зимних игр "Мы вместе. Спорт", которые завершаются в Ханты-Мансийске.

В активе наших спортсменов 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачёте у спортсменов из Белоруссии (пять золотых, две серебряные, девять бронзовых), третье место у команды Армении (одна золотая медаль).

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Добавим, что церемония закрытия игр в Ханты-Мансийске начнётся в 16:00 по московскому времени.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Шамиль Гаджиев

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