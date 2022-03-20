Сборная России заняла первое место в общем зачёте зимних игр "Мы вместе. Спорт"
В активе наших спортсменов более 100 завоёванных наград, 39 из которых — золотые.
Сборная России стала первой в медальном зачёте зимних игр "Мы вместе. Спорт", которые завершаются в Ханты-Мансийске.
В активе наших спортсменов 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачёте у спортсменов из Белоруссии (пять золотых, две серебряные, девять бронзовых), третье место у команды Армении (одна золотая медаль).
Добавим, что церемония закрытия игр в Ханты-Мансийске начнётся в 16:00 по московскому времени.
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ТАСС / Гавриил Григоров