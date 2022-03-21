Легкоатлетку Лашманову лишили золотой олимпийской медали из-за допинга
В 2012 году она заняла первое место в ходьбе на 20 километров на Играх в Лондоне.
Олимпийская чемпионка 2012 года в спортивной ходьбе россиянка Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Решение было принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсменка наказана за использование запрещённой субстанции и/или запрещённого метода.
Ранее Лашманова уже отбывала дисквалификацию. В 2014 году ВФЛА отстранила спортсменку на два года. Положительная допинг-проба была взята у атлетки в Саранске в рамках внесоревновательного контроля.
На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Лашманова выиграла золото в ходьбе на 20 километров. Через год она показала лучший результат на этой дистанции на чемпионате мира в Москве. Обе медали ей придётся вернуть.
ТАСС / Красильников Станислав