Легкоатлетку Лашманову лишили золотой олимпийской медали из-за допинга

Олимпийская чемпионка 2012 года в спортивной ходьбе россиянка Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Решение было принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсменка наказана за использование запрещённой субстанции и/или запрещённого метода.

Ранее Лашманова уже отбывала дисквалификацию. В 2014 году ВФЛА отстранила спортсменку на два года. Положительная допинг-проба была взята у атлетки в Саранске в рамках внесоревновательного контроля.