Якубовский: Сохранение ипотечных программ поможет сохранить темпы строительства жилья на фоне санкций

"Единая Россия" продолжит разработку мер поддержки строительной отрасли и выслушает мнение экспертного сообщества, заявил Лайфу депутат.

Сохранение программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки, а также увеличение лимитов по льготной программе кредитования позволят сохранить спрос на жильё и продолжать работу по созданию условий для улучшения жилищных условий граждан. Об этом в беседе с Лайфом заявил руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

"Эти ипотечные программы дифференцированы и рассчитаны на определённые категории граждан, которые либо проживают на конкретных территориях, либо соответствуют определённым социальным параметрам. Поэтому сохранение условий кредитования на покупку жилья для них вкупе с другими мерами поддержки семей, села, регионов стимулирует рынок и поможет обеспечить кадровый приток на отдалённые территории. Это чрезвычайно важно в текущих условиях", — отметил парламентарий.

В то же время, по словам Якубовского, увеличение лимита по льготной ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 12 миллионов, а для всех других регионов — с трёх до шести миллионов рублей с приведением ставки в соответствие со ставкой рефинансирования поддержит как покупателей, так и застройщиков.

"Это решение соотносится с поручением президента о запуске новых строек для поддержки металлургической промышленности, так как сохранение спроса на жильё и наращивание объёмов строительства в целом гарантирует стабильный запрос на поставки. Также поддержку получат те застройщики, которые будут продвигать новые проекты. Это даст дополнительный импульс региональному развитию, создаст новые рабочие места и, конечно, будет способствовать повышению благосостояния людей", — сказал он.

Как отметил депутат, работа над поддержкой отрасли жилищного строительства будет продолжена. "Единая Россия" планирует собрать на своей площадке экспертное сообщество, чтобы обсудить возможность введения новых мер господдержки в этой сфере.