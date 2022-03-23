Тёмные пятна биографии: как Невзоров попал в дело из-за торговли оружием

СКР возбудил против журналиста Александра Невзорова уголовное дело о публичном распространении ложной информации о действиях ВС России на Украине. Похоже, это не первое дело в его судьбе.

Как выяснил Лайф, в архивах МВД есть записи об участии полного тёзки журналиста из Санкт-Петербурга в незаконном обороте оружия в начале нулевых. Судя по всему, уголовное дело тогда удалось замять.