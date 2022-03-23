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Тёмные пятна биографии: как Невзоров попал в дело из-за торговли оружием

СКР возбудил против журналиста Александра Невзорова уголовное дело о публичном распространении ложной информации о действиях ВС России на Украине. Похоже, это не первое дело в его судьбе.

Опубликовано 23 марта 2022, 20:55
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VK / Александр Невзоров

VK / Александр Невзоров

Как выяснил Лайф, в архивах МВД есть записи об участии полного тёзки журналиста из Санкт-Петербурга в незаконном обороте оружия в начале нулевых. Судя по всему, уголовное дело тогда удалось замять.

Оружие было продано некоему Цепову. Возможно, речь идёт о Романе Цепове. Он был владельцем фирмы "Балтик-эскорт", которая занималась охраной чиновников и криминальных лидеров Санкт-Петербурга, а также самого Невзорова.

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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