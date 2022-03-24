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Опубликовано 24 марта 2022, 13:09

Всероссийская федерация плавания будет защищать интересы Рылова в деле с FINA

Ранее в отношении спортсмена открыли разбирательство из-за участия в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках».

Всероссийская федерация плавания (ВФП) будет защищать интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, против которого FINA начала дисциплинарное разбирательство. Об этом говорится в заявлении на сайте ВФП.

"ВФП сообщает, что возьмёт на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA", — говорится в сообщении.

Двукратный олимпийский чемпион Рылов не поедет на ЧМ по водным видам спорта
Двукратный олимпийский чемпион Рылов не поедет на ЧМ по водным видам спорта

Ранее Лайф сообщал, что FINA лишила Казань права принять ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде. Кроме того, организация открыла дисциплинарное дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённому дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Шамиль Гаджиев
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