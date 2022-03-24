Всероссийская федерация плавания будет защищать интересы Рылова в деле с FINA
Ранее в отношении спортсмена открыли разбирательство из-за участия в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках».
Всероссийская федерация плавания (ВФП) будет защищать интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, против которого FINA начала дисциплинарное разбирательство. Об этом говорится в заявлении на сайте ВФП.
"ВФП сообщает, что возьмёт на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что FINA лишила Казань права принять ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде. Кроме того, организация открыла дисциплинарное дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённому дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
ТАСС / Михаил Терещенко