Всероссийская федерация плавания будет защищать интересы Рылова в деле с FINA

Ранее в отношении спортсмена открыли разбирательство из-за участия в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках».

Всероссийская федерация плавания (ВФП) будет защищать интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, против которого FINA начала дисциплинарное разбирательство. Об этом говорится в заявлении на сайте ВФП.

"ВФП сообщает, что возьмёт на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA", — говорится в сообщении.