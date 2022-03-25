В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ

Уточняется, что ЧП произошло из-за прямого попадания боеприпаса в частный жилой дом по улице Даргомыжского, 22 в Петровском районе города.

Один человек погиб в результате обстрела в ДНР со стороны украинских военных. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), погибшей оказалась жительница Донецка.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы в результате прямого попадания боеприпаса вооружённых формирований Украины в частный жилой дом по улице Даргомыжского, 22 в Петровском районе Донецка", — сказано в сообщении представительства, опубликованном в телеграм-канале.