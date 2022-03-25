СК РФ возбудил дело о создании Украиной биологического оружия массового поражения

Согласно УК за это в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следственный комитет России квалифицировал создание на территории Украины секретных лабораторий по статье о разработке биологического оружия массового поражения. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего", — сказал Бастрыкин в беседе с ТАСС.