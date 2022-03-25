СК РФ возбудил дело о создании Украиной биологического оружия массового поражения
Согласно УК за это в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Следственный комитет России квалифицировал создание на территории Украины секретных лабораторий по статье о разработке биологического оружия массового поражения. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего", — сказал Бастрыкин в беседе с ТАСС.
Председатель СК добавил, что сейчас Запад отрицает наличие секретных разработок. По его словам, сложно представить, что могло бы быть, если бы эти учреждения продолжили работать на Украине. Согласно российскому законодательству за создание биологического оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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