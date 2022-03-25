Пленный боевик "Азова" сравнил срочную службу на Украине с тюрьмой

Он также рассказал, что украинских националистов приводила в ужас российская боевая авиация.

Боевик украинского нацбатальона "Азов" Алексей Смыков заявил, что срочная служба на Украине — хуже, чем тюрьма. Об этом он рассказал после того, как сдался в плен, передаёт РИА "Новости".

"Я пошёл [в "Азов"] в 2018 году, чтобы… скажем так, у меня не получилось с универом, я работал, и, поскольку я не служил срочную службу, мне она угрожала. То есть неявка на срочную службу — тюрьма, явка на срочную службу — это, в принципе, даже, наверное, чуть хуже тюрьмы, поскольку там творится вообще бардак. Было принято решение обойти данную вещь, и со знакомым пошли на контракт [в "Азов"]", — поведал Смыков.

По его словам, нацистских взглядов он не исповедует. В то же время на руках и животе члена "Азова" есть татуировки, которые имеют хождение в ультраправых кругах. Он также утверждает, что в нацбатальоне "Азов" любой, кто увольняется, должен подписать контракт резервиста и по первому вызову явиться к месту прохождения службы. Именно так Смыков и стал оператором взвода огневой поддержки первого батальона разведки нацбатальона.

По его словам, российская авиация приводила в ужас боевиков из "Азова", а некоторые якобы даже сходили с ума. Сам он добавил, что не хотел участвовать в боях.

"Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе [место] — целый день утюжили самолёты. Честно, я впервые увидел людей... знаете, сели, смотрят в никуда и сидят. Они поехали кукухой, я так понимаю, — сказал Смыков, после чего добавил: — Для себя точно понял, что я этого всего не хочу".