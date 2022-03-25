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Опубликовано 25 марта 2022, 09:28
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"Америка умывает руки": Кива увидел в заявлении Байдена посыл "судьба Украины предрешена"

Илья Кива. Фото © Wikipedia / Sandlerdarina

Илья Кива. Фото © Wikipedia / Sandlerdarina

Он отметил, что гражданам уже сейчас следует задуматься о своих сбережениях в гривнах, а также предостерёг их от покупки долларов.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива объяснил смысл высказывания президента США Джо Байдена о том, что Украине следует самой принимать решение о территориальных уступках в ходе переговорах с Россией. По его оценке, главный посыл высказывания американского лидера — "судьба Украины предрешена".

"Стало понятно, что Америка умывает руки и судьба Украины предрешена", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом Кива отметил, что украинцам уже сейчас следует задуматься о своих сбережениях в гривнах. После окончания спецоперации и ведения военных администраций на освобождённой территории будет рублёвая зона, а значит, украинская валюта обесценится и вскоре перестанет существовать как денежная единица, считает бывший нардеп. Он советует в связи с этим жителям западных областей Украины покупать злотые, а центральных и юго-восточных — рубли.

Вместе с тем Кива предостерёг граждан Украины от покупки долларов. По его словам, они "в ближайшее время обвалятся и превратятся просто в бумагу".

Экс-депутат Рады Кива показал польскую карту по разделу Украины
Экс-депутат Рады Кива показал польскую карту по разделу Украины

Ранее Лайф писал, что Байден оставил за Украиной право самой принимать решение о территориальных уступках России. При этом американский лидер не думает, что Незалежной придётся пойти на такой шаг для урегулирования ситуации.

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Николь Вербер
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