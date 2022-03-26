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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 12:44

Депутат Саблин посоветовал польскому генералу не посягать на Калининград

По его словам, Польше стоит "хорошенько разглядеть" на карте страны территории, которые некогда братской стране подарил СССР.

Варшаве лучше думать о тех территориях, которые были ей переданы СССР после Второй мировой войны, а не об "оккупированном" российском Калининграде. Так прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака депутат Госдумы, замглавы Комитета по обороне Дмитрий Саблин.

Он отметил, что бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль не зря назвал Польшу "гиеной Европы".

"Точно так же в 1938 году поляки из-за спины крупных хищников отхватили кусок Чехословакии. Надеются повторить", — заявил он в интервью РИА "Новости".

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Депутат подчеркнул, что "польским политиканам стоит хорошенько разглядеть на карте страны территории, которые братской тогда Польше щедро прирезал Советский Союз", и позаботиться о них, а не о российском регионе.

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Ранее политолог Валерий Коровин заявил, что призывы к "возвращению" Калининграда Польше безосновательны. Подобными выпадами генерал Скшипчак хочет синхронизировать нападки на РФ, дабы создать некий управленческий коллапс, отметил эксперт. Он также призвал россиян не относиться к таким словам серьёзно.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Мусина
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