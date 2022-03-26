Байден разозлил китайцев неуместным сравнением в речи про Украину

Жители Поднебесной обрушились с критикой на американского президента за его незнание истории, а также постоянное упоминание Китая без повода.

Читатели издания South China Morning Post разразились гневными комментариями в адрес президента США Джо Байдена за его некорректное сравнение ситуации на Украине с протестами на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Выступая накануне перед солдатами американской армии, Байден заявил, что "сопротивление украинцев российским войскам", о котором пишут западные и украинские СМИ, можно сравнить со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

"А с чем тогда нам сравнивать вторжение США на Ближний Восток? Там погибли миллионы невинных людей. Может быть, с геноцидом коренных американцев?" — съязвил один из читателей.

"Байден в состоянии отличить одно от другого? Зачем впутывать Китай?" — спросил другой комментатор.

"Это просто очередной ляп Байдена, или он подсознательно считает, что Украина — часть России, как Тяньаньмэнь — часть Китая?" — с иронией уточнил ещё один пользователь.