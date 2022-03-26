Кулеба заявил об обсуждении новых антироссийских санкций на встрече с Байденом

По словам министра, были затронуты вопросы закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов, а также применения индивидуальных санкций против всех политических фигур РФ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байденом в Варшаве обсуждалось усиление санкций против России. Видеообращение с информацией об этом министр опубликовал в соцсетях.

"Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции <...> Над новыми санкциями уже работаем", — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что был затронут вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Он добавил, что также обсуждалось применение индивидуальных санкций не только против российских олигархов и ближайшего окружения президента РФ, но и против всех политических фигур, которые являются "частью агрессивной машины".

По словам Кулебы, Байден сообщил, что Соединённые Штаты "непоколебимо будут с Украиной во всём" до победы. Также на встрече обсуждались поставки оружия Незалежной. Помимо этого стороны обговорили меры противодействия тем странам, которые становятся "пространством для обхода санкций РФ".