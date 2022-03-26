Кулеба заявил об обсуждении новых антироссийских санкций на встрече с Байденом
По словам министра, были затронуты вопросы закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов, а также применения индивидуальных санкций против всех политических фигур РФ.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байденом в Варшаве обсуждалось усиление санкций против России. Видеообращение с информацией об этом министр опубликовал в соцсетях.
"Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции <...> Над новыми санкциями уже работаем", — сказал Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что был затронут вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Он добавил, что также обсуждалось применение индивидуальных санкций не только против российских олигархов и ближайшего окружения президента РФ, но и против всех политических фигур, которые являются "частью агрессивной машины".
По словам Кулебы, Байден сообщил, что Соединённые Штаты "непоколебимо будут с Украиной во всём" до победы. Также на встрече обсуждались поставки оружия Незалежной. Помимо этого стороны обговорили меры противодействия тем странам, которые становятся "пространством для обхода санкций РФ".
Ранее глава Минобороны Украины оценил итоги встречи с Байденом "с осторожным оптимизмом". Слова американского лидера о том, что Незалежная сейчас вдохновляет весь мир, Алексей Резников назвал обнадёживающими и подчеркнул, что сегодня люди живут в эпоху "украиноцентризма".
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