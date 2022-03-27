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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 11:03

Минобороны Турции изучает обнаруженную в Босфоре мину

По данным ведомства, сейчас помех для движения в этом районе нет. Глава министерства Хулуси Акар отметил, что Россия и Украина предупреждали о дрейфующих минах в проливе.

Турция изучает мину, которая была обнаружена дрейфующей у входа в Босфор. Как сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, ведомство пытается определить её принадлежность.

"Мина оказалась старого образца. Её изучают, чтобы понять, кому она принадлежит. В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре", — сообщил Акар в эфире телеканала CNNTurk.

Министр отметил, что в ведомство поступала различная информация как с российской, так и с украинской стороны. В частности, власти этих стран предупреждали, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. Акар подчеркнул, что на дежурство заступили тральщики Турции.

Турецкие СМИ сообщили о второй найденной в Босфоре мине
Турецкие СМИ сообщили о второй найденной в Босфоре мине

Напомним, 26 марта турецкие СМИ сообщили о похожем на мину объекте, дрейфующем у входа в Босфор. Позже в Минобороны страны сообщили о нейтрализации объекта. Предмет заметили рыбаки, которые рассказали о случившемся береговой охране. Позднее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре. Объект был обезврежен соответствующими турецкими командами. В настоящий момент пролив для судоходства открыт.

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Евгения Колесникова
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