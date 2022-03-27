Минобороны Турции изучает обнаруженную в Босфоре мину

По данным ведомства, сейчас помех для движения в этом районе нет. Глава министерства Хулуси Акар отметил, что Россия и Украина предупреждали о дрейфующих минах в проливе.

Турция изучает мину, которая была обнаружена дрейфующей у входа в Босфор. Как сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, ведомство пытается определить её принадлежность.

"Мина оказалась старого образца. Её изучают, чтобы понять, кому она принадлежит. В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре", — сообщил Акар в эфире телеканала CNNTurk.

Министр отметил, что в ведомство поступала различная информация как с российской, так и с украинской стороны. В частности, власти этих стран предупреждали, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. Акар подчеркнул, что на дежурство заступили тральщики Турции.