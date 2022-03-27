Более половины опрошенных французов доверяют заявлениям России об "Операции Z"

При этом 28% уверены, что спецоперация в Донбассе поддерживается русскоязычными украинцами, которые хотят освободиться от преследований.

Более 50% опрошенных французов признались, что доверяют хотя бы одному аргументу, который Россия приводила в качестве причин проведения "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на результаты исследования компании Ifop.

"Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине", — указывается в сообщении.

При этом 28% уверены, что спецоперация в Донбассе поддерживается русскоязычными украинцами, которые хотят освободиться от преследований. А по мнению 10% французов, Украиной управляет "хунта", в которую попали неонацисты. Кроме того, сторонники главы левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и приверженца крайне правых взглядов Эрика Земмура оказались наиболее восприимчивы к выступлениям российского лидера Владимира Путина, отмечается в сообщении.